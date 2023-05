IPL 2023: टूर्नामेंट से बाहर हुए मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन लेंगे जगह

Highlights मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। जोफ्रा आर्चर फिटनेस के मुद्दों से जूझते नजर आए। आर्चर के रिप्लेसमेंट में क्रिस जॉर्डन को नामित किया गया है।

मुंबई:मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं। जोफ्रा आर्चर पूरे टूर्नामेंट में फिटनेस के मुद्दों से जूझ रहे थे और मुंबई के 10 मैचों में से पांच में भी चूक गए थे। आर्चर के प्रतिस्थापन के रूप में क्रिस जॉर्डन को नामित किया गया है। क्रिस जॉर्डन पिछले हफ्ते ही मुंबई इंडियंस के कैंप में शामिल हुए हैं।

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀



Chris Jordan will join the MI squad for the rest of the season.



Chris replaces Jofra Archer, whose recovery and fitness continues to be monitored by ECB. Jofra will return home to focus on his rehabilitation.… pic.twitter.com/wMPBdmhDRf