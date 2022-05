IPL 2022: मोगा के बरार ने किया कमाल, 26 रन और 3 विकेट, कहा-हुनर पर फोकस रखा, जानें साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह पर क्या बोले

Highlights शिखर धवन ने 32 गेंद में 39 रन बनाए। जितेश शर्मा ने सात गेंद में 19 रन बनाए। जॉनी बेयरस्टॉ ने 15 गेंद में 23 रन बनाए।

IPL 2022: पंजाब किंग्स ने आईपीएल के आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराकर अपने अभियान का अंत जीत के साथ किय। पंजाब में मोगा के रहने वाले स्पिनर हरप्रीत बरार ने कमाल का प्रदर्शन किया। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए।

पंजाब की टीम 2014 में फाइनल खेलने के बाद से कभी प्लेआफ में नहीं पहुंची है। पंजाब छठे और सनराइजर्स आठवें स्थान पर रही। हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल के आखिरी लीग मैच में तीन विकेट लेने वाले पंजाब किंग्स के स्पिनर हरप्रीत बरार ने कहा कि उनका पूरा फोकस अपने कौशल पर था।

उन्होंने अपनी रणनीति पर पूरा अमल किया। बरार ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिये। सनराइजर्स की टीम आठ विकेट पर 157 रन ही बना सकी और इस लक्ष्य को पंजाब ने 15. 1 ओवर में हासिल कर लिया। अगले साल बेहतर करेंगे।

बरार ने कहा ,‘‘ पिच को देखने के बाद मुझे लगा कि इससे स्पिनरों को मदद मिल सकती है। इस सत्र में स्पिनरों पर काफी रन बने हैं और मुझे लगा कि इस पिच पर मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं । मेरा लक्ष्य अपनी रणनीति पर अमल करके दबाव में अच्छा प्रदर्शन करना था ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैंने अपने हुनर पर फोकस रखा।’’ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिये अपने साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के भारतीय टीम में चयन के बारे में बरार ने कहा ,‘‘ मैं उसके लिये खुश हूं ।उसे देश के लिये खेलने का मौका मिला क्योंकि हर खिलाड़ी वही चाहता है। मैं आगामी सत्र में और मेहनत करूंगा। फिलहाल तो परिवार के साथ समय बिताना है जिन्हें चार महीने से देखा नहीं है।’’