International League T20, 2025-26: रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारी, 52 गेंद, 96 रन, 8 चौका और 4 छक्का, अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से मात

International League T20, 2025-26: पॉवेल ने 52 गेंदों पर नाबाद 96 रन बनाए जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल हैं।

HighlightsInternational League T20, 2025-26: आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। International League T20, 2025-26: जॉर्डन कॉक्स (32 गेंदों पर 52 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की।International League T20, 2025-26: नाइट राइडर्स की टीम 15.3 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई।

International League T20, 2025-26: वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारी की मदद से दुबई कैपिटल्स ने अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से हराकर आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। पॉवेल ने 52 गेंदों पर नाबाद 96 रन बनाए जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल हैं।

उन्होंने जॉर्डन कॉक्स (32 गेंदों पर 52 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की जिससे दुबई कैपिटल्स ने खराब शुरुआत से उबरते हुए चार विकेट पर 186 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स की टीम 15.3 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई और दुबई कैपिटल्स ने आसान जीत हासिल की।

नाइट राइडर्स के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। दुबई कैपिटल्स की तरफ से वकार सलामखेल ने 29 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा डेविड विली, मोहम्मद नबी और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट हासिल किए।

