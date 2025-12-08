International League T20, 2025-26: रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारी, 52 गेंद, 96 रन, 8 चौका और 4 छक्का, अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से मात

Highlights International League T20, 2025-26: आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। International League T20, 2025-26: जॉर्डन कॉक्स (32 गेंदों पर 52 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की। International League T20, 2025-26: नाइट राइडर्स की टीम 15.3 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई।

International League T20, 2025-26: वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल की धमाकेदार पारी की मदद से दुबई कैपिटल्स ने अबूधाबी नाइट राइडर्स को 83 रन से हराकर आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की। पॉवेल ने 52 गेंदों पर नाबाद 96 रन बनाए जिसमें आठ चौके और चार छक्के शामिल हैं।

उन्होंने जॉर्डन कॉक्स (32 गेंदों पर 52 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की जिससे दुबई कैपिटल्स ने खराब शुरुआत से उबरते हुए चार विकेट पर 186 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स की टीम 15.3 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई और दुबई कैपिटल्स ने आसान जीत हासिल की।

Champion Stuff! 💪

The Dubai Capitals dominated with both bat and ball today! Rovman Powell blazed an unbeaten 96 in the first innings, and the bowlers backed it up in the second half with a flurry of wickets, skittling the Knight Riders for just 103. ⚡#DPWorldILT20… pic.twitter.com/9CDzlgwuiF — International League T20 (@ILT20Official) December 7, 2025

नाइट राइडर्स के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। दुबई कैपिटल्स की तरफ से वकार सलामखेल ने 29 रन देकर चार विकेट लिए। उनके अलावा डेविड विली, मोहम्मद नबी और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट हासिल किए।