International League T20, 2024 ILT20: एमआई की जीत, 273 स्ट्राइक रेट से कूटे रन, 15 गेंद खेलकर बनाए 41 रन, 5 छक्के और 2 चौके, जानें प्वाइंट टेबल हाल

International League T20, 2024 ILT20: अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे आईएलटी20 के चौथे मैच में मौजूदा चैंपियन गल्फ जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। एमआई अमीरात ने 18 रनों से जीत दर्ज की। सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। निकोलस पूरन और टिम डेविड ने आतिशबाजी की।

Farooqi’s match defining 4-fer and a collective performance with the bat has helped the MI Emirates register an 18-run win against the defending champions! 💪#DPWorldILT20#AllInForCricket#MIEvsGGpic.twitter.com/IQaswMuK6m — International League T20 (@ILT20Official) January 21, 2024

डेविड ने 15 गेंद में 41 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके लगाए। डेविड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कप्तान पूरन ने 28 गेंद में 51 रन बनाए। इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए। एमआई अमीरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए।

Perfection with the new ball and lethal in the death overs! Fazalhaq Farooqi was terrific with the ball at Zayed Cricket Stadium! 🔥#DPWorldILT20#AllInForCricket#MIEvGGpic.twitter.com/BVpIjbxck9 — International League T20 (@ILT20Official) January 21, 2024

जवाब में गल्फ जायंट्स 20 ओवर में 161 रन बनाए। डेविड ने डेथ ओवरों में 41 रन बनाकर गल्फ जायंट्स को जीत के लिए 180 रनों का मजबूत लक्ष्य दिया। जवाब में गल्फ जाइंट्स की रन चेज़ की शुरुआत जेम्स विंस के अर्धशतक की बदौलत शानदार शुरुआत के साथ हुई। जेम्स ओवरटन की 18 गेंदों में पांच छक्कों की मदद से 41 रन की पारी से की।

फजलहक फारूकी के नेतृत्व में एमआई अमीरात की गेंदबाजों ने दिग्गजों को 9 विकेट पर 161 रन पर रोक दिया। गेंदबाजी में फारूकी ने 25 रन देकर 4 विकेट लिए। अपनी टीम की जीत से उत्साहित पूरन ने कहा कि हम परिणाम के साथ तैयार थे और खुश हैं कि लोगों ने चुनौती का जवाब दिया। प्लेयर ऑफ द मैच डेविड ने टीम की जीत में योगदान देने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

His late blitz with the bat gave the MI Emirates an above-par total on a tricky surface! 😎



Tim David wins the 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 award in Match 4️⃣ of Season 2 of #DPWorldILT20 🤩#AllInForCricket#MIEvGGpic.twitter.com/qBbGOtrjaM — International League T20 (@ILT20Official) January 21, 2024

संक्षिप्त स्कोरः

एमआई एमिरेट्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 (निकोलस पूरन 51, टिम डेविड 41, आंद्रे फ्लेचर 28, क्रिस जॉर्डन 48 रन पर 2, मुजीब उर रहमान 23 रन पर 1)

गल्फ जायंट्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 (जेम्स विंस 52, जेम्स ओवरटन 41, उस्मान खान 22; फजलहक फारूकी 25 रन पर 4, ट्रेंट बोल्ट 39 रन पर 2)।