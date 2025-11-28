INDW vs SLW: भारत 21 से 30 दिसंबर तक पांच मैचों की महिला T20I सीरीज़ के लिए भारत आएगी श्रीलंका टीम

Highlights भारत और श्रीलंका पहले दो T20I मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को दी

INDW vs SLW, T20I Series: भारत 21 से 30 दिसंबर तक श्रीलंका के साथ पांच मैचों की महिला T20I सीरीज़ खेलेगा। पहले दो मैच विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे और बाकी मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। यह जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को दी। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के एक बयान के मुताबिक, भारत और श्रीलंका पहले दो T20I मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे।

बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह घोषणा दिसंबर में बांग्लादेश के भारत दौरे के बाद हुई है, जिसे इस महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण टाल दिया गया था। इससे पहले, भारत के पुरुषों के बांग्लादेश दौरे को सितंबर 2026 तक के लिए टाल दिया गया था।

विशाखापत्तनम 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लीग मैचों के साथ-साथ टीम के दस दिन के प्री-टूर्नामेंट कैंप का भी होस्ट था। इस बीच, तिरुवनंतपुरम पुरुषों के T20I और ODI, साथ ही यूथ ODI और टेस्ट की मेजबानी करने के बाद पहली बार महिलाओं के इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी करेगा।

श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज भारत का पहला इंटरनेशनल मैच भी होगा। इस महीने की शुरुआत में नवी मुंबई में अपना पहला विमेंस ODI वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के बाद यह सीरीज भारत का पहला इंटरनेशनल मैच होगा। यह 2026 ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारियों में भी एक अहम कदम होगा, जो 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा।

श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज के बाद विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का चौथा एडिशन होगा, जो 9 जनवरी से 5 फरवरी, 2026 तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इसके बाद भारत 15 फरवरी से 6 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के मल्टी-फॉर्मेट टूर पर जाएगा।