INDW vs SAW World Cup 2025 final: अगर महिला वनडे विश्व कप का फ़ाइनल बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो क्या होगा? नवी मुंबई में रविवार को बारिश की 63% संभावना

INDW vs SAW World Cup 2025 final: भारत और श्रीलंका की जॉइंट होस्टिंग में चल रहे ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में बारिश लगातार साथ दे रही है। अब तक हुए 30 मैचों में से छह मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए, जिनमें से पांच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए। नवी मुंबई में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला मैच भारत की धरती पर बारिश की वजह से रद्द होने वाला अकेला मैच है।

हालांकि, 2 नवंबर (रविवार) को फाइनल में भी बारिश खलल डाल सकती है। Accuweather.com के मुताबिक, मैच के दिन तापमान करीब 32 डिग्री रहेगा, मौसम में नमी रहेगी और दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है।

कुल मिलाकर रविवार को बारिश की 63% संभावना है, जिसमें शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 50% से ज़्यादा संभावना है, और बादल 62% तक छाए रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (1 नवंबर) को भी एक बयान जारी किया था कि महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी है और मुंबई और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

अगर महिला वनडे विश्व कप का फ़ाइनल बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो क्या होगा? अगर रविवार को खेल संभव नहीं है, तो सोमवार को रिज़र्व डे है। हालाँकि, एक्यूवेदर के अनुसार, उस दिन भी बारिश होने की 55 प्रतिशत संभावना है।