INDW vs NZW: महिला विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, 'करो या मरो' मैच में न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया

बारिश के कारण न्यूज़ीलैंड के लिए डकवर्थ लुईस नियम (DLS) से 44 ओवर में 325 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वह 8 विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी। 

By रुस्तम राणा | Updated: October 23, 2025 23:45 IST2025-10-23T23:39:38+5:302025-10-23T23:45:37+5:30

Women's World Cup 2025: भारत ने गुरुवार को आईसीसी महिला विश्वकप के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड ये चार टीमें सेमीफाइनल के लिए निश्चित हो गई है। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना (109 रन) और प्रतिका रावल (122 रन) और जेमिमा रोड्रिग्स की 76 रन की तेज तर्रार नाबाद पारी की मदद से 3 विकेट पर 340 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि बारिश के कारण न्यूज़ीलैंड के लिए डकवर्थ लुईस नियम (DLS) से 44 ओवर में 325 रनों का लक्ष्य किया गया, लेकिन वह 8 विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के लिए ब्रुक हालिडे (81 रन) और इज़ाबेला गेज (65 रन नाबाद) ने अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि भारतीय गेंदबाज रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ ने दो-दो विकेट झटके। 

श्रीलंका और पाकिस्तान पर लगातार जीत के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद, भारत को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक अहम मुकाबले में, दो बार की उपविजेता टीम ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और फिर गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दो अंक हासिल किए।

व्हाइट फर्न्स पर अपनी जीत के बाद, भारत के तीन जीत के साथ छह अंक हो गए हैं। न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश दोनों अपने आखिरी मुकाबलों में जीत के साथ भी छह अंक तक पहुँच सकते हैं। हालांकि, अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी मैच हार भी जाता है, तो भी वह जीत की संख्या के आधार पर आगे बढ़ेगा - जो कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में बराबरी पर रहने वाली टीमों के लिए मुख्य टाईब्रेकर है।

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। मौजूदा टूर्नामेंट में एकमात्र अपराजित टीम, ऑस्ट्रेलिया छह मैचों में 11 अंकों के साथ आठ टीमों की तालिका में शीर्ष पर है।

प्रोटियाज क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई, जिसके पास वर्तमान में एक मैच बाकी है और उसके 10 अंक हैं। इस बीच, चार बार की विजेता इंग्लैंड भारत पर करीबी जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुँचने वाली तीसरी टीम बन गई।

पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा अंतिम-चार मुकाबला अगले दिन नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

