Highlights IND vs SL Highlights: सीरिज में टीम इंडिया 1-0 से आगे India Win By 43 Runs: भारत 43 रनों से जीता, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मचाया कोहराम

India Win By 43 Runs: भारतीय टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (58) के आक्रामक अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से शनिवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका को 43 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। सूर्यकुमार और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की बदौलत भारत ने सात विकेट पर 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को शीर्ष क्रम ने अच्छी शुरूआत दिलाई। लेकिन इसके बावजूद टीम 19.2 ओवर में 170 रन पर सिमट गई। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका ने 79 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।

निसांका (48 गेंद, सात चौके, चार छक्के) ने पहले विकेट के लिए कुसल मेंडिस (45 रन) ने 84 रन की साझेदारी बनाई। फिर उन्होंने कुसल परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन की भागीदारी की। पर भारतीय गेंदबाजों ने लगातार झटके देकर प्रतिद्वंद्वी टीम को पूरे ओवर नहीं खेलने दिये। भारत को पहली सफलता अर्शदीप सिंह (24 रन देकर दो विकेट) ने नौवें ओवर में मेंडिस को आउट करके दिलाई। इसके बाद अक्षर पटेल ने 38 रन देकर निसांका (48 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और परेरा (20 रन) के विकेट झटके। रियान पराग ने 1.2 ओवर में महज पांच रन देकर तीन विकेट हसिल किये जबकि रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज को भी एक एक विकेट मिला। इससे पहले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (40 रन) और शुभमन गिल (34 रन) के अच्छी शुरूआत करने के बाद सूर्यकुमार (26 गेंद, आठ चौके, दो छक्के) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (49 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी से भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

भारत की टी20 कप्तान के कप्तान बनाये जाने के बाद सूर्यकुमार ने अपने पहले मैच में 26 गेंद की पारी में आठ चौके और दो छक्के जड़े। इस दौरान उन्होंने अपना 20वां अर्धशतक जमाया। पंत (33 गेंद, छह चौके, एक छक्का) को शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन इसके बाद वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे लेकिन एक रन से चूक गये। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद जायसवाल और शुभमन गिल (16 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ने पहले विकेट के लिए 74 रन की भागीदारी निभाकर अच्छे स्कोर की नींव रखी। जायसवाल ने तेजी से रन जुटाने पर ध्यान लगाया तो वहीं गिल ने कलात्मक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की गेंदों को धुना।

Axar Patel the 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 🔥 💪



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺 🤩#SonySportsNetwork#TeamIndiapic.twitter.com/zlPfaWQWJw — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2024

नये कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में गिल रक्षात्मक होकर नहीं खेले। जायसवाल ने पारी की पहली ही गेंद पर दिलशान मदुशंका पर चौका जड़ा और गिल ने भी उनका अनुकरण करते हुए लगातार दो चौके से इस ओवर में 13 रन जोड़े। श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असालंका ने तीसरे ओवर में महीश तीक्ष्णा को गेंदबाजी पर लगाया जिनका स्वागत जायसवाल ने लांग ऑफ पर छक्का जड़कर किया और स्क्वायर पर एक चौका लगाया। गिल ने असिथा फर्नांडो पर प्वाइंट के पीछे बाउंड्री लगायी और फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका जड़ा। जायसवाल ने इसी गेंदबाज की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ दिया जिससे चार ओवर में भारत का रनों का अर्धशतक पूरा हुआ।

.@arshdeepsinghh provides #TeamIndia with a crucial breakthrough 🙌



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺 🤩#SonySportsNetworkpic.twitter.com/y4gX0DQg8J — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2024

जायसवाल और गिल अर्धशतकीय साझेदारी निभाकर अच्छी लय में थे लेकिन श्रीलंका ने 74 रन के स्कोर पर इन दोनों को आउट कर भारत को दोहरे झटके दिये। गिल पावरप्ले की अंतिम गेंद पर आउट हुए। वह दिलशान मदुशंका पर मिडऑन पर असिथा फर्नांडो को कैच देकर पवेलियन लोटे। वानिंदु हसारंगा अपना पहला ही ओवर फेंकने उतरे और जायसवाल (21 गेंद, पांच चौके, दो छक्के) उनकी गुगली गेंद पर स्टंप आउट हुए। स्कोर दो विकेट पर 74 रन हो गया। फिर सूर्यकुमार ने अपने पांरपरिक शॉट खेलते हुए रन गति बढ़ाई। भारत ने 8.4 ओवर में 100 रन पूरे किये और इस दौरान कप्तान ने रन गति कम नहीं होने दी।

𝐒𝐔𝐑𝐘𝐀 𝐒𝐀𝐒𝐒 🥵#TeamIndia captain launches a 6️⃣ and a 4️⃣ in a blink ⚡



Watch #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork | @surya_14kumarpic.twitter.com/MEYgydnw29 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2024

हालांकि पंत क्रीज पर थोड़े जूझते दिखे। सूर्यकुमार को पाथिराना ने अपनी यॉर्कर पर पगबाधा आउट किया। इसके बाद पंत ने खुलकर खेलते हुए असिथा पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाया और फिर एक चौका जड़ा। पर वह अर्धशतक से एक रन पहले पाथिराना की गेंद पर बोल्ड हो गये। हार्दिक पंड्या (09), रियान पराग (07) और रिंकू सिंह (01) जल्दी विकेट गंवा बैठे। श्रीलंका के लिए मथीशा पाथिराना ने चार विकेट जबकि मदुशंका, असिथा फर्नांडो और हसारंगा ने एक एक विकेट झटका। धीमी पिच पर श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों की लेंथ अनियमित थी। लेकिन हसारंगा (चार ओवर में 28 रन देकर एक विकेट) ने शानदार प्रदर्शन किया। पाथिराना ने कुछ परफेक्ट यार्कर फेंकने के बाद 40 रन देकर चार विकेट झटके।