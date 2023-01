India vs Sri Lanka, 1st ODI: भारत ने पहले वनडे में किया कमाल, 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ टॉप-8 बल्लेबाज ने बनाए रन

Highlights उपकप्तान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 116.67 है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 129.89 है। विराट कोहली ने 87 गेंद में 113 रन की पारी खेलकर एक छोर संभाला।

India vs Sri Lanka, 1st ODI: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में धमाल कर दिया। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के टॉप-8 खिलाड़ी 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 67 गेंद में 83 रन बनाए। शर्मा का स्ट्राइक रेट 123.88 है।

शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 116.67 है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 129.89 है। श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट 116.67 है। विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल का स्ट्राइक रेट 134.48 है। वनडे टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 116.67 है। अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट 100 और मोहम्मद शमी का स्ट्राइक रेट 100 और मोहम्मद सिराज का स्ट्राइक रेट केवल 87.50 है।

विराट कोहली ने दो जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अपना 45वां शतक जड़ा जिससे भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में छह विकेट पर 373 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पिछले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 113 रन की पारी खेलने वाले कोहली ने 87 गेंद में 113 रन की पारी खेलकर एक छोर संभाला।

उन्होंने दूसरे छोर पर विकेटों के नियमित पतन के बीच 12 चौके और एक छक्का जड़ा। यहां चार साल पहले हुए एकमात्र एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में शतक (वेस्टइंडीज के खिलाफ 140) जड़ने वाले भारत के पूर्व कप्तान कोहली का भाग्य ने भी पूरा साथ दिया। उन्हें 52 और 81 रन के स्कोर पर जीवन दान मिले जिसका फायदा उठाकर उन्होंने 45वां एकदिवसीय शतक पूरा किया।

वह अब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड 49 शतक से सिर्फ चार शतक दूर हैं। कोहली के नाम पर अब 73 अंतरराष्ट्रीय शतक हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 27 जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक शतक जड़ा है। कप्तान रोहित शर्मा (67 गेंद में 83 रन, नौ चौके, तीन छक्के) ने फॉर्म में चल रहे इशान किशन और सूर्यकुमार यादव को नहीं खिलाने को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए शुभमन गिल (60 गेंद में 70 रन, 11 चौके) के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई।

दोनों ने पहले विकेट के लिए 143 रन जोड़े। भारतीय कप्तान ने इस मुकाबले में गिल को इशान पर तरजीह दी जिन्होंने भारत के पिछले एकदिवसीय में रिकॉर्ड 210 रन की पारी खेली थी। सपाट पिच पर रोहित को श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ कोई परेशानी नहीं हुई। भारतीय कप्तान ने कई पुल शॉट खेले और 41 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

एकदिवसीय क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गिल ने कप्तान का अच्छा साथ निभाया और 51 गेंद में अपना पांचवां अर्धशतक पूरा किया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने गिल को पगबाधा करके भारत की सलामी जोड़ी के दबदबे को खत्म किया। शतक के सूखे को खत्म करने की कोशिशों में जुटे रोहित भी इसके बाद पदार्पण कर रहे दिलशान मदुशंका की गेंद पर बोल्ड हो गए।

श्रीलंका के गेंदबाजों ने इसके बाद कुछ देर रन गति पर अंकुश लगाकर 400 रन से अधिक के स्कोर को भारत की जद से दूर किया। कोहली और श्रेयस अय्यर (28) ने रन गति में इजाफे का प्रयास किया। सूर्यकुमार पर तरजीह देते हुए अय्यर को इस मैच में मौका मिला था।

वह लय में दिखे और उन्होंने वानिंदु हसरंगा पर छक्का जड़ा लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। लोकेश राहुल (39) भी अच्छी शुरुआत के बाद कासुन रजिता की गेंद पर बोल्ड हो गए। रजिता श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 88 रन देकर तीन विकेट चटकाए।