IND VS SL head-to-head 1st ODI 2024 Live: वनडे में भारत और श्रीलंका ने खेले 169 मैच, भारत ने 99 में मारी बाजी, जानें रन और विकेट में कौन खिलाड़ी सबसे आगे, देखें टॉप-3 लिस्ट

Highlights India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: मुख्य कोच गौतम गंभीर की यह पहली वनडे सीरीज होगी। India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ सीरीज खेलेंगे। India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव भी वापसी कर रहे हैं।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: श्रीलंका (Sri Lanka) और टीम इंडिया (Team India) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI series 2024) का पहला मैच 2 अगस्त को कोलंबो में खेला जाएगा। 2.30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। वनडे से पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 3-0 से जीता था। विश्व कप जीत के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव भी भारत की वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं।

A late selection toss up for Rohit Sharma 📝



More from #SLvIND 👇https://t.co/RInF3HqM1G — ICC (@ICC) August 2, 2024

वनडे में श्रीलंका बनाम भारत आमने-सामने का रिकॉर्डः (SL vs IND HEAD-TO-HEAD RECORD IN ODIs)-

खेले गए मैच: 169

भारत: 99

श्रीलंका: 57

कोई परिणाम नहीं: 11

टाईः 1

अंतिम परिणाम: भारत 302 रनों से जीता (मुंबई; 2023)

Sri Lanka's injury woes have compounded further, with two bowlers withdrawing from their home ODI series against India 👀



More from #SLvIND 👇https://t.co/pzEbvTmJUl — ICC (@ICC) August 2, 2024

इस साल की शुरुआत में मार्च में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उन्हें 2-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर, भारत ने पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। भारत बनाम श्रीलंका पहले वनडे की पिच रिपोर्ट प्रेमदासा स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है।

Patience and progress for Sanath Jayasuriya 🏏



The Sri Lankan legend and interim head coach looks ahead to his country's upcoming ODI series against India 👇#SLvINDhttps://t.co/ZMvyB5Bcp8 — ICC (@ICC) August 2, 2024

श्रीलंका में आमने-सामने का रिकॉर्ड (वनडे)- (SL vs IND HEAD-TO-HEAD RECORD IN SRI LANKA ODIs)-

कुल मैच: 66

भारत: 32

श्रीलंका: 28

कोई परिणाम नहीं: 6

अंतिम परिणाम: भारत 10 विकेट से जीता (कोलंबो; 2023)

Ravi Shastri places Rohit Sharma among India's great leaders on the field following his achievements at the #T20WorldCup 🗣



More from the #ICCReview 👇https://t.co/xgAdwpkKFK — ICC (@ICC) August 2, 2024

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: वनडे में सर्वाधिक रन खिलाड़ी-

1. सचिन तेंदुलकरः मैच 84 और रन 3113

2. सनथ जयसूर्याः मैच 89 और रन 2899

3. कुमार संगकाराः मैच 79 और रन 2700।

India vs Sri Lanka 1st ODI 2024 Live head-to-head: सर्वाधिक विकेट गेंदबाज-

1. मुथैया मुरलीधरनः 63 मैच और 74 विकेट

2. चामिंडा वासः 61मैच और 66 विकेट

3. जहीर खानः 48 मैच और 66 विकेट।