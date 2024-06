India vs South Africa T20 World Cup Final 2024: सूर्यकुमार यादव 49 गेंद और विराट कोहली 48 गेंद, देखें टॉप-5 स्लो फिफ्टी आंकड़े

Highlights India vs South Africa LIVE Score, T20 World Cup Final 2024: बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने दो विकेट लिये। India vs South Africa LIVE Score, T20 World Cup Final 2024: शिवम दुबे ने 16 गेंद में 27 रन बनाये। India vs South Africa LIVE Score, T20 World Cup Final 2024: चौथे विकेट के लिये 72 रन की साझेदारी की।

India vs South Africa LIVE Score, T20 World Cup Final 2024: विराट कोहली के 59 गेंद में 76 रन की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में सात विकेट पर 176 रन बनाये। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (नौ), सूर्यकुमार यादव (तीन) और ऋषभ पंत (0) के विकेट जल्दी गंवा दिये। कोहली और अक्षर पटेल (47) ने चौथे विकेट के लिये 72 रन की साझेदारी की। शिवम दुबे ने 16 गेंद में 27 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका के लिये बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने दो विकेट लिये।

टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे धीमी फिफ्टी (गेंदें)-

49 - सूर्यकुमार यादव बनाम यूएसए, न्यूयॉर्क, 2024

48 - विराट कोहली बनाम दक्षिण अफ्रीका, ब्रिजटाउन, 2024 फाइनल*

45 - विराट कोहली बनाम PAK, दुबई, 2021

44 - गौतम गंभीर बनाम BAN, नॉटिंघम, 2009

44 - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज, मीरपुर, 2014

T20 WC फाइनल में पहली पारी का सर्वोच्च स्कोरः

176/7 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, ब्रिजटाउन, 2024*

173/2 - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, दुबई, 2021

172/4 - न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, दुबई, 2021

161/6 - वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 2016

157/5 - भारत बनाम पाक, जो'बर्ग, 2007

An action-packed first innings 💥



India have put on 176/7 on the board courtesy of Virat Kohli's fighting 76 in the all-important Final 👏#T20WorldCup | #SAvIND | 📝: https://t.co/x4S1pEJgNopic.twitter.com/W0wgzcmu1N — ICC (@ICC) June 29, 2024

T20 WC फाइनल में उच्चतम स्कोरः

85 - केन विलियमसन बनाम ऑस्ट्रेलिया 2021

85 - मार्लोन सैमुअल्स बनाम इंग्लैंड, 2016

78 - मार्लोन सैमुअल्स बनाम एसएल, 2012

77 - मिशेल मार्श बनाम न्यूजीलैंड, 2021

77 - विराट कोहली बनाम श्रीलंका, 2014

76 - विराट कोहली बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024*

75 - गौतम गंभीर बनाम PAK, 2007

The man for the big occasion 👏



Virat Kohli raises the bat to celebrate an @MyIndusIndBank Milestone at the #T20WorldCup Final 🏏#SAvINDpic.twitter.com/kqPzwgouwb — ICC (@ICC) June 29, 2024

इस टूर्नामेंट में विराट कोहली आज से पहले:

75 रन (7 पारी)

आज: 76 रन, 59 गेंद।

T20 WC फाइनल में विराट कोहली का स्कोरः

77 (58) बनाम एसएल, मीरपुर, 2014

76 (59) बनाम एसए, ब्रिजटाउन, 2024