India vs South Africa T20 World Cup Final 2024: टी20 विश्व कप फाइनल में ओपनिंग जोड़ी फेल, एक भी फिफ्टी पार्टनरशिप नहीं, यहां देखें 8 मैच आंकड़े

India vs South Africa Live Score, T20 World Cup Final 2024: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में शनिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है। रोहित का फैसला सही नहीं हुआ। ओपनिंग जोड़ी फिर से फेल हो गई। 23 रन जोड़ सके। रोहित 9 रन, आर पंत 0 और सूर्यकुमार यादव 3 रन बनाकर आउट हुए। भारत फाइनल में फंस गया है।

इस WC में भारत की ओपनिंग स्टैंडः

22 (2.4) बनाम आयरलैंड

12 (1.3) बनाम PAK

1 (0.2) बनाम अमेरिका

11 (2.5) बनाम एएफजी

39 (3.4) बनाम बांग्लादेश

6 (1.4) बनाम ऑस्ट्रेलिया

19 (2.4) बनाम इंग्लैंड

23 (1.4) बनाम दक्षिण अफ्रीका।

Captain Rohit Sharma has won the toss & #TeamIndia have elected to bat against South Africa in the #T20WorldCup Final.



2022 से ऋषभ पंत बनाम एलए ऑर्थोडॉक्स (टी20ई)

रन: 45

गेंद: 48

आउटः 5

औसत: 9.0 एसआर: 93.75

टी20 में कोहली बनाम रबाडा (आज से पहले)

रन: 51

गेंद: 48

आउटः 4

औसत: 12.75

एसआर: 106.2

