India vs South Africa 2nd T20I: 1 ओवर में 7 वाइड और 18 रन, अर्शदीप सिंह ने तोड़े रिकॉर्ड

India vs South Africa 2nd T20I LIVE: रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे और ओटनील बार्टमैन को ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नोर्किया की जगह शामिल किया गया है।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 11, 2025 20:23 IST2025-12-11T20:01:49+5:302025-12-11T20:23:22+5:30

India vs South Africa 2nd T20I LIVE

मुल्लांपुरः भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बृहस्पतिवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के टॉप क्लास गेंदबाज अर्शदीप ने एक ओवर में 7 वाइड फेंकी। इस ओवर में सिंह ने 18 रन दिए और टीम के लिए 11वां ओवर था। भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका ने तीन बदलाव किए हैं जिसमें रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे और ओटनील बार्टमैन को ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नोर्किया की जगह शामिल किया गया है।

टी20I में एक ओवर में सबसे अधिक गेंद-

 13 - नवीन-उल-हक बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024

13 - अर्शदीप सिंह बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुल्लनपुर, 2025*

12 - सिसंदा मगाला बनाम पाकिस्तान, जोहान्सबर्ग, 2021।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी-

5 - निकोलस पूरन (20 पारियां)

5 - जोस बटलर (24 पारियां)

5 - क्विंटन डी कॉक (12 पारियां)*।

न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में युवराज और हरमनप्रीत के नाम पर स्टैंड

विश्व कप विजेता क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के सम्मान में बृहस्पतिवार को न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के दो स्टैंड उनके नाम पर किए गए। वनडे विश्व कप 2011 के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे युवराज और भारत को हाल में पहला महिला विश्व कप दिलाने वाली कप्तान हरमनप्रीत इस मौके पर अपने परिवार, दोस्तों के साथ थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मौके पर मौजूद थे। युवराज को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए भी देखा गया। स्टेडियम में युवराज के पूर्व साथी हरभजन सिंह के नाम पर पहले से एक पवेलियन है और अब बृहस्पतिवार को साइटस्क्रीन के दूसरी तरफ हरमनप्रीत के नाम का स्टैंड भी शामिल हो गया।

