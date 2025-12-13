IND vs PAK, U19 Asia Cup: दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय युवा टीम, मैच कब, कहाँ और कैसे देखें?

IND vs PAK, U19 Asia Cup: आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली इंडिया अंडर-19 टीम, 2025 के मेन्स अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप A मैच में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी। इस बेसब्री से इंतज़ार किए जा रहे मुकाबले का आयोजन दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में होगा, मैच रविवार को सुबह 10:30 बजे IST पर शुरू होगा।
भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत के बाद आत्मविश्वास के साथ इस मैच में कदम रखा है। अपने पहले मैच में, उन्होंने मेजबान UAE को पूरी तरह से पछाड़ दिया, और 234 रनों की बड़ी जीत हासिल की, जिसने उनकी बल्लेबाजी की गहराई और गेंदबाजी की ताकत को दिखाया।
दूसरी ओर, पाकिस्तान भी ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ इस मुकाबले में आया है। उन्होंने अपने टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया पर शानदार जीत के साथ की, और 297 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उनके बल्लेबाजों ने एक मज़बूत ओपनिंग साझेदारी के साथ ठोस नींव रखी, जबकि गेंदबाजों ने यह सुनिश्चित किया कि वापसी का कोई मौका न मिले।
भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी अंडर-19 एशिया कप मैच शेड्यूल, तारीख और समय:
भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर-19 एशिया कप का मैच रविवार, 14 दिसंबर को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच सुबह 10:30 बजे आईएसटी पर शुरू होगा।
भारत में IND बनाम PAK का प्रसारण:
भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग OTT:
भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी अंडर-19 एशिया कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
IND बनाम PAK टॉस का समय:
भारत बनाम पाकिस्तान एसीसी अंडर-19 एशिया कप मैच का टॉस सुबह 10:00 बजे IST पर होगा।
भारत बनाम पाकिस्तान – टीमें:
भारत U19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, हरवंश पंगालिया, नमन पुष्पक, उधव मोहन, युवराज गोहिल
पाकिस्तान U19: उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोमिन कमर, मोहम्मद शायान