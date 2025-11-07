India vs Pakistan Hong Kong Sixes 2025: 36 गेंद में 86 रन?, लो जी पाकिस्तान की एक और हार, भारतीय टीम ने 2 रन से हराया

India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025: दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेने का मौका था, लेकिन बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया और 1.4 से 2.1 तक लगातार 4 डॉट गेंद पाकिस्तान के लिए काफी महंगी साबित हुईं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 7, 2025 14:55 IST2025-11-07T14:14:41+5:302025-11-07T14:55:59+5:30

India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025 India won 2 runs DLS Method IND 86-4 PAK 41-1 | India vs Pakistan Hong Kong Sixes 2025: 36 गेंद में 86 रन?, लो जी पाकिस्तान की एक और हार, भारतीय टीम ने 2 रन से हराया

India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025

HighlightsIndia vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025: भारत इस जीत और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने से खुश होगा।India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025: भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 6 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बनाए। India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025: पाकिस्तान की टीम 3 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना ली थी।

India vs Pakistan Live Hong Kong Sixes 2025: रोमांचक सिक्स-ए-साइड टूर्नामेंट का 21वां संस्करण आज हांगकांग में शुरू हो गया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया। दुर्भाग्य से, बारिश ने निर्णायक फैसला सुनाया और भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत यह मुकाबला 2 रनों से जीत लिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेने का मौका था, लेकिन बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया और 1.4 से 2.1 तक लगातार 4 डॉट गेंद पाकिस्तान के लिए काफी महंगी साबित हुईं। भारत इस जीत और 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने से खुश होगा।

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 6 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 3 ओवर में 1 विकेट पर 41 रन बना ली थी। बारिश के कारण मैच रोक दिया और भारतीय टीम ने बाजी मार ली। भारत और पाकिस्तान शुक्रवार को अपने पहले मैच में आमने-सामने हुए।

भारतीय टीम की उम्मीदें एक नई टीम पर टिकी होंगी, जिसकी कमान भारत के पूर्व टी20 विश्व कप विजेता खिलाड़ी दिनेश कार्तिक के हाथों में होगी। पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन और शाहबाज़ नदीम भी टीम में शामिल हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी प्रियांक पांचाल और भरत चिपली भी टीम का हिस्सा हैं। 

Open in app
टॅग्स :Hong KongPakistan Cricket TeamTeam IndiaDinesh Karthikहॉन्ग कॉन्गपाकिस्तान क्रिकेट टीमटीम इंडियादिनेश कार्तिक