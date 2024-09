India vs New Zealand Test 2024: बांग्लादेश हार से भयभीत न्यूजीलैंड खिलाड़ी?, गुप्टिल बोले- पिछले 17 सीरीज से विजय रथ पर सवार टीम इंडिया!, अश्विन और जडेजा को झेलना...

Highlights India vs New Zealand Test 2024: आप कभी नहीं जानते कि कौन सी गेंद टर्न लेने वाली है और कौन सी सीधी जाने वाली है। India vs New Zealand Test 2024: आपको मानसिक रूप से हमेशा मजबूत और अपने खेल में शीर्ष पर रहना होगा। India vs New Zealand Test 2024: भारतीय टीम घरेलू मैदान पर पिछले 17 सीरीज से अजेय है।

India vs New Zealand Test 2024: न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का मानना है कि भारत के आगामी टेस्ट दौरे पर उनकी टीम बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्पिन गेंदबाजों से निपटने की होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के शुरुआती चक्र (2019-21) का फाइनल खेलने वाली भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 16 अक्टूबर से तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में खेलेगी। इस श्रृंखला के मैच बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में खेले जायेंगे। गुप्टिल ने कहा, ‘‘ भारत में आपको कभी-कभी लगता है कि आप रन बना ही नहीं सकते हैं। भारत की सबसे कठिन बात यह है कि यहां गेंद की स्पिन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार गेंद जरूरत से ज्यादा टर्न होती है तो कई बार सीधी रह जाती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप कभी नहीं जानते कि कौन सी गेंद टर्न लेने वाली है और कौन सी सीधी जाने वाली है।

ऐसे में आपको हमेशा सोचते रहना होगा, आपको मानसिक रूप से हमेशा मजबूत और अपने खेल में शीर्ष पर रहना होगा।’’ भारतीय टीम घरेलू मैदान पर पिछले 17 सीरीज से अजेय है। गुप्टिल ने कहा कि भारत पर जीत हासिल करने के लिए दबाव बनाना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ भारत में किसी टीम के लिए अपने खेल के शीर्ष पर होना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको जब भी ऐसा मौका मिले आपको इस तरह के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिये।’’ उन्होंने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के लिए खास कर यहां खेलना परेशानी भरा है। यहां काफी गर्मी और उमस के साथ परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है।’’

गुप्टिल से जब पूछा गया कि न्यूजीलैंड के लिए रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह से ज्यादा खतरनाक कौन होगा तो उन्होंने कहा, ‘‘ दोनों, मेरा मतलब है कि आप इस तथ्य को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते कि रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन बनाये। उनकी और अश्विन की साझेदारी ने टीम को मुश्किल स्थिति से निकाला। ’’