Highlights IND vs NZ Day-2 Highlights: विराट 0, रोहित 2, सिर्फ 46 रनों पर ऑलआउट टीम इंडिया, ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम...

India Vs New Zealand 1st Test DAY 2 Highlights: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में घरेलू मैदान पर अपने न्यूनतम स्कोर 46 रन पर सिमटी। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर आज बुरी तरफ फेल साबित हुआ, 5 बल्लेबाज 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे, यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन ही बना सकते। रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट, विराट कोहली 0 पर आउट हुए, सरफ़राज़ ख़ान भी 0 रन पर आउट, ऋषभ पंत ने 49 गेंदों में 20 रन बनाए, के एल राहुल, रवींद्र जाडेजा और रवि अश्विन भी कोई रन नहीं बना सके और 0 रन पर आउट हो गए। कुलदीप यादव सिर्फ 2 रन ही बना सकते, जसप्रीत बुमराह 1 रन और मोहम्मद सिराज 4 रन।

