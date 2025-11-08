India vs Kuwait Hong Kong Sixes 2025: कार्तिक, मिथुन, विन्नी, पंचाल और नदीम की कुटाई, कुवैत ने भारत को 27 रन से हराया, हांगकांग सिक्सेस से बाहर दिनेश की टीम

India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025: कुवैत की ओर से यासिन पटेल ने 14 गेंद में 8 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। साथ में 2 चौके कूटे। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 8, 2025 11:20 IST2025-11-08T11:14:28+5:302025-11-08T11:20:04+5:30

India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025 Kuwait won 27 runs KUW 106-5 IND 79-6 Karthik, Mithun, Vinny, Panchal Nadeem thrashed  | India vs Kuwait Hong Kong Sixes 2025: कार्तिक, मिथुन, विन्नी, पंचाल और नदीम की कुटाई, कुवैत ने भारत को 27 रन से हराया, हांगकांग सिक्सेस से बाहर दिनेश की टीम

India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025

HighlightsIndia vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025: अभिमन्यु मिथुन ने 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाए।  India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025:  रोमांचक मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम से पाकिस्तान को हराया। India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025: कुवैत अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार गया था। 

India vs Kuwait Highlights, Hong Kong Sixes 2025: भारत और कुवैत के बीच पूल सी के मैच में क्रिकेट जगत स्तब्ध रह गया। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कुवैत, जो वैश्विक क्रिकेट जगत की सबसे लोकप्रिय टीमों में से नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 107 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने अपने दिग्गज खिलाड़ियों - दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा और स्टुअर्ट बिन्नी - के विकेट जल्दी गंवा दिए। अभिमन्यु मिथुन और प्रियांक पांचाल ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम सिर्फ 79 रनों पर आउट हो गई।

इससे पहले, कार्तिक और उनकी टीम ने टूर्नामेंट की रोमांचक शुरुआत की, उन्होंने बारिश से प्रभावित रोमांचक मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम से पाकिस्तान को हराया। दूसरी ओर, कुवैत अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार गया था। कुवैत की ओर से यासिन पटेल ने 14 गेंद में 8 छक्के की मदद से 58 रन बनाए। साथ में 2 चौके कूटे। अभिमन्यु मिथुन ने 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाए।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaBCCIHong KongDubaiटीम इंडियाबीसीसीआईहॉन्ग कॉन्गदुबई