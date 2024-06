IND VS IRE Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: कुछ घंटे में आयरलैंड से टक्कर, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण कहां देखें

Highlights India vs Ireland, 8th Match, Group A Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: शाम 7.30 बजे टॉस होगा। India vs Ireland, 8th Match, Group A Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: मैच रात आठ बजे से होगा। India vs Ireland, 8th Match, Group A Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टीम इंडिया 7-0 से आगे है।

India vs Ireland, 8th Match, Group A Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: भारत और आयरलैंड के बीच आज मुकाबला होने जा रहे है। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के मैच नंबर 8 में भिड़ने के लिए तैयार हैं। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिसका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। मेन इन ब्लू 2009 के बाद पहली बार T20 विश्व कप टूर्नामेंट में आयरलैंड का सामना करेगा। मैच रात आठ बजे से होगा।

T20I में IND बनाम IRE आमने-सामने का रिकॉर्ड:

मैचः 7

भारतः 7

आयरलैंडः 0।

India vs Ireland, 8th Match, Group A Live Score 2024 ICC Men's T20 World Cup: टीमें

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, ग्राहम ह्यूम, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, नील रॉक, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

भारत बनाम आयरलैंड टी20 विश्व कप 2024 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, प्रसारण विवरणः मैच की मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर टीवी पर भी देख सकते हैं।

आयरलैंड के खिलाफ ‘मिशन विश्व कप’ का आगाज करेगी टीम इंडिया

आलोचक भले ही उन्हें ‘नयी बोतल में पुरानी शराब’ कहे, लेकिन भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर बरसों से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाने का मलाल मिटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहेंगे और अपने इस मिशन की शुरूआत टी20 विश्व कप में बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच के जरिये करेंगे।

भारतीय टीम में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं मसलन यहां ‘ड्रॉप इन’ पिच पर टीम संयोजन क्या रहेगा। अभी तक यहां हुए मैचों से स्पष्ट है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरह यहां रनों का अंबार नहीं लगने जा रहा है। उससे भी बड़ी चिंता खिताब के प्रबल दावेदार का ठप्पा है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली तो विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं लेकिन जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे ‘दशकों में एक ’ माने जाने वाले क्रिकेटरों ने अभी तक खिताब नहीं जीता है और वे इसके लिये बेताब हैं । भारतीय क्रिकेट टीम 1982 और 1986 की ब्राजील फुटबॉल टीम की तरह नहीं बनना चाहती जब सुकरात, जिको, कारेका, फाल्काओ और अलेमाओ जैसे सितारे भी फीफा विश्व कप नहीं जीत सके थे। पिछले इसाल वनडे विश्व कप फाइनल के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चढ़ते हुए कप्तान रोहित शर्मा अपने आंसू नहीं छिपा सके थे।

वहीं 765 रन बनाने वाले कोहली के चेहरे पर भी उदासी साफ देखी जा सकती थी। कई बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं बना पाते। भारत ने अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि यही टीम कई बार आखिरी दो तिलिस्म नहीं तोड़ सकी है।

सैतीस बरस के रोहित का यह आखिरी विश्व कप है और यह लगभग तय है कि वह भारत में होने वाले अगले टी20 विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप तक नहीं खेलेंगे । दूसरी ओर आयरलैंड की टीम में पॉल स्टर्लिंग, जोश लिटिल, हैरी टेक्टर, एंडी बालबर्नी जैसे अच्छे टी20 क्रिकेटर हैं।

नासाउ काउंटी मैदान की धीमी और औसत विकेट पर भारतीय टीम आयरलैंड के बायें हाथ के स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल को कैसे खेलती है, यह देखना रोचक होगा। भारत को फायदा इस बात का है कि उसके पास आयरलैंड से बेहतर स्पिनर हैं हालांकि बुमराह के अलावा तेज गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा कमजोर लग रहा है।

कई बार बहुत ज्यादा विकल्प होना भी अच्छी स्थिति नहीं होती है और शीर्षक्रम पर भारत के साथ ऐसा ही हो रहा है। कप्तान रोहित और कोहली के लिये यशस्वी जायसवाल को बाहर रहना पड़ सकता है । ऋषभ पंत ने अभ्यास मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और हार्दिक पंड्या ने अच्छी गेंदबाजी की।

पंड्या ने अभ्यास सत्र में कोहली, सूर्यकुमार यादव और रोहित को अच्छी खासी गेंदबाजी की। वह प्रतिदिन तीन ओवर भी डाल पाते हैं तो भारतीय टीम में शिवम दुबे और एक अतिरिक्त स्पिनर को उतारा जा सकता है। आयरलैंड को कमजोर नहीं आंका जा सकता जिसने विश्व कप से पहले पाकिस्तान को उसकी धरती पर हराया। लिटिल को गुजरात टाइटंस के लिये आईपीएल खेलने का अनुभव भी है।