India vs England 2nd ODI: कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम इंग्लैंड मैच? आज होगा लाइव टेलीकास्ट, फुल डिटेल यहां

India vs England 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज कटक में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तैयार है और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेने की कोशिश करेगी और साथ ही चयन की पहेली को सुलझाने की भी कोशिश करेगी क्योंकि विराट कोहली की प्लेइंग इलेवन में वापसी की उम्मीद है। पूर्व भारतीय कप्तान घुटने की मोच के कारण सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी कोच सिद्धांशु कोटक ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है और कटक के बाराबती स्टेडियम में खेलने के लिए तैयार हैं।

रविवार को होने वाले मैच को देखने के लिए फैन्स इंतजार कर रहे हैं और आइए हम बताते हैं आपको कब कहां और कैसे देखें मैच...

2nd ODI 👉 SUN, 9th FEB | 12:30 PM