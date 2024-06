India vs Australia T20 World Cup 2024: 20 ओवर, 5 विकेट, 15 छक्का और 14 चौका, हिटमैन ने लगा दी रिकॉर्ड की झड़ी, ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों ने रन लुटाए

Highlights India vs Australia Live Score, T20 World Cup 2024: हार्दिक पंड्या (नाबाद 27) ने भी उपयोगी पारियां खेली। India vs Australia Live Score, T20 World Cup 2024: भारत ने 15 छक्का और 14 चौका लगाया। India vs Australia Live Score, T20 World Cup 2024: मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस ने दो-दो विकेट चटकाए।

India vs Australia Live Score, T20 World Cup 2024: कप्तान रोहित शर्मा के तूफानी अर्धशतक से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के ग्रुप एक मैच में सोमवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट पर 205 रन बनाए। रोहित ने 41 गेंद में सात चौकों और आठ छक्कों से 92 रन की पारी खेली। उन्होंने ऋषभ पंत (15) के साथ दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 38 गेंद में 87 रन की साझेदारी करके भारत के बड़े स्कोर की नींव रखी। सूर्यकुमार यादव (31), शिवम दुबे (28) और हार्दिक पंड्या (नाबाद 27) ने भी उपयोगी पारियां खेली। भारत ने 15 छक्का और 14 चौका लगाया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाजों मिशेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस ने दो-दो विकेट चटकाए लेकिन दोनों काफी महंगे साबित हुए। स्टार्क ने 45 जबकि स्टोइनिस ने 56 रन लुटाए। जोश हेजलवुड ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया। पैट कमिंस ने भी चार ओवर में 48 रन खर्च किए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया जिसके बाद टीम ने दूसरे ओवर में ही विराट कोहली का विकेट गंवा दिया जो खाता खोले बिना हेजलवुड की गेंद पर टिम डेविड को कैच दे बैठे। कप्तान रोहित शर्मा ने स्टार्क के पहले ओवर में चौके से खाता खोला और फिर उनके अगले ओवर में चार छक्के और एक चौके से 29 रन बटोरे।

रोहित ने कमिंस का स्वागत छक्के के साथ किया जिसके बाद बारिश के कारण कुछ देर खेल रुका रहा। मैच दोबारा शुरू होने पर रोहित ने कमिंस पर दो चौके और एक रन के साथ सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 60 रन बनाए। पंत और रोहित ने लेग स्पिनर एडम जंपा का स्वागत छक्कों के साथ किया।

रोहित ने आठवें ओवर में स्टोइनिस की लगातार गेंदों पर चौका और दो छक्के मारे लेकिन पंत ने इसी ओवर में हेजलवुड को कैच थमा दिया। सूर्यकुमार ने जंपा पर चौक के साथ नौवें ओवर में भारत के रनों का शतक पूरा किया और फिर कमिंस की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा। स्टार्क ने गेंदबाजी में वापसी करते हुए रोहित को यॉर्कर पर बोल्ड किया।

दुबे ने जंपा पर छक्के के साथ शुरुआत की जबकि सूर्यकुमार ने स्टोइनिस की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। सूर्यकुमार हालांकि स्टार्क की ऑफ साइड से काफी बाहर जाती गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश में विकेटकीपर मैथ्यू वेड को कैच दे बैठे। उन्होंने 16 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे।

पंड्या चार रन के निजी स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब जंपा की गेंद पर मार्श ने बैकवर्ड प्वाइंट पर उनका बेहद आसान कैच टपका दिया। पंड्या ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए स्टोइनिस पर लगातार दो छक्के मारे लेकिन दुबे ने बाउंड्री पर वार्नर को कैच थमा दिया। रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवर में कमिंस पर छक्के के साथ टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।