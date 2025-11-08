India vs Australia Score: गाबा में टॉस हारे सूर्यकुमार, जीत के बाद प्लेइंग-11 में बदलाव, इस खिलाड़ी को मौका, लिस्ट 

Highlights India vs Australia Live Score: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 100 विकेट से 1 विकेट दूर है। India vs Australia Live Score: भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। India vs Australia Live Score: भारत ने अपनी एकादश में बदलाव किया है।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तिलक वर्मा को विश्राम देकर उनके स्थान पर रिंकू सिंह को अंतिम एकादश में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत पांच मैच की सीरीज में अभी 2-1 से आगे चल रहा है।