India vs Australia Live Score: मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 8, 2025 13:45 IST2025-11-08T13:33:12+5:302025-11-08T13:45:53+5:30

India vs Australia Live Score Australia won toss opted field Tilak varma resting Rinku singh comes in | India vs Australia Score: गाबा में टॉस हारे सूर्यकुमार, जीत के बाद प्लेइंग-11 में बदलाव, इस खिलाड़ी को मौका, लिस्ट 

India vs Australia Live Score

गाबाः ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अपनी एकादश में बदलाव किया है। तिलक वर्मा को बाहर कर रिंकू सिंह को मौका दिया दिया गया है। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 100 विकेट से 1 विकेट दूर है। 

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तिलक वर्मा को विश्राम देकर उनके स्थान पर रिंकू सिंह को अंतिम एकादश में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत पांच मैच की सीरीज में अभी 2-1 से आगे चल रहा है।

