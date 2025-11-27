India U19 A vs Afghanistan U19: 168 पर ढेर टीम इंडिया?, अफगानिस्तान ने 65 रन से हराया, 30 नवबंर को खेला जाएगा फाइनल

India U19 A vs Afghanistan U19: कप्तान महबूब खान (50) और अजीजुल्लाह मियाखिल (60) के अर्धशतकों के दम पर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आठ विकेट पर 233 रन बनाये।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 27, 2025

Highlightsभारत ए टीम 30 . 2 ओवर में 168 रन पर आउट हो गई।विनीत ने 62 गेंद में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 63 रन बनाये।राजेश रायचंदानी को भी खाता खोले बिना आउट कर दिया।

India U19 A vs Afghanistan U19: वीके विनीत का अर्धशतक बेकार गया और भारत ए को बृहस्पतिवार को अंडर 19 त्रिकोणीय श्रृंखला के औपचारिकता के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान ने 65 रन से हरा दिया । यह टूर्नामेंट में भारत ए की दूसरी हार है । इससे पहले उसे इसी टीम ने छह विकेट से हराया था। कप्तान महबूब खान (50) और अजीजुल्लाह मियाखिल (60) के अर्धशतकों के दम पर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आठ विकेट पर 233 रन बनाये, जवाब में भारत ए टीम 30 . 2 ओवर में 168 रन पर आउट हो गई।

विनीत ने 62 गेंद में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 63 रन बनाये। भारत की शुरुआत काफी खराब रही और सलामी बल्लेबाज वफी डायमंड कच्छी पहली ही गेंद पर रन आउट हो गए । तेज गेंदबाज अब्दुल अजीत ने तीन विकेट लेकर शीर्षक्रम की नींव हिला दी। उन्होंने लक्ष्य राजेश रायचंदानी को भी खाता खोले बिना आउट कर दिया।

कप्तान विहान मल्होत्रा (13) चौथे ओवर में सलाम खान (तीन विकेट) का शिकार हुए । सलाम ने अभिज्ञान कुंडू (12) और मोहम्मद ईनाम (एक) को भी आउट किया । भारत के पांच विकेट 11 ओवर और 85 रन के भीतर गिर गए थे । बायें हाथ के स्पिनर रूहुल्लाह अरब ने कनिष्क चौहान (16) को आउट किया ।

इससे पहले अफगानिस्तान के लिये खालिद अहमदजइ (30) और उस्माद सदत (नौ) ने पहले विकेट के लिये 39 रन जोड़े । इसके बाद तीन विकेट जल्दी गिरने से स्कोर तीन विकेट पर 54 रन हो गया । महबूब और अजीजुल्लाह ने 87 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला ।

आखिरी ओवरों में नूरिस्तानी उमरजइ (28) और अब्दुल अजीज (15) ने 21 गेंद में 34 रन की नाबाद साझेदारी करके टीम को 230 रन के पार पहुंचाया । फाइनल 30 नवंबर को भारत ए और अफगानिस्तान के बीच ही खेला जायेगा ।

