IND Vs SA, 2nd ODI: लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, 0.00095% संभावना को किया सच

मैच में सिक्का उछालने का चांस 50-50 होता है, लेकिन इंडिया की किस्मत इसमें बहुत तेज़ी से गिरी है। मेन इन ब्लू ने दो कैलेंडर सालों में टॉस नहीं जीता है और उस समय में 3 अलग-अलग कप्तान होने के बावजूद।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 13:29 IST2025-12-03T13:25:32+5:302025-12-03T13:29:04+5:30

India Make 0.00095% Probability Real With 20th Consecutive Toss Loss In IND Vs SA 2nd ODI | IND Vs SA, 2nd ODI: लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, 0.00095% संभावना को किया सच

IND Vs SA, 2nd ODI: लगातार 20वीं बार टॉस हारा भारत, 0.00095% संभावना को किया सच

IND Vs SA, 2nd ODI: एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉस जीतने के मामले में इंडिया की किस्मत खराब रही है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच हो रहा दूसरा वनडे लगातार 20वां मैच है जिसमें मेन इन ब्लू ने सिक्का उछालकर जीत हासिल नहीं की है। यह सिलसिला 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल सभी इस श्राप का शिकार हो चुके हैं। हालांकि सिक्का उछालने का चांस 50-50 होता है, लेकिन इंडिया की किस्मत इसमें बहुत तेज़ी से गिरी है। मेन इन ब्लू ने दो कैलेंडर सालों में टॉस नहीं जीता है और उस समय में 3 अलग-अलग कप्तान होने के बावजूद। बहरहाल, आज जो रहे मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। 

टीमें इस प्रकार हैं:

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

भारत (प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamODIटीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमवनडे