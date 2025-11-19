India A vs South Africa A: दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 73 रन से हराया, सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन?

Highlights India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI: India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI: India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI:

India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI: दक्षिण अफ्रीका ए ने तीसरे अनौपचारिक एकदिवसीय मैच में भारत ए की टीम को 73 रन से हराया। हालांकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम किया। पहले खेलते हुए अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 325 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 252 रन बना सकी और तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है और अफ्रीकी टीम 1-0 से आगे है।

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी ने शतक बनाए और 242 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। फिर नकाबायोमजी पीटर ने चार विकेट को लेकर टीम को जीत दिलाई। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को प्लेयर ऑफ द मैच और रुतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।