India A vs South Africa A: दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 73 रन से हराया, सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन?

India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI:

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 19, 2025 18:19 IST2025-11-19T18:18:31+5:302025-11-19T18:19:01+5:30

India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI South Africa A won 73 runs RSAA 325-6 INDA 252-10 Team India won series 2-1 know who player of the series and match | India A vs South Africa A: दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 73 रन से हराया, सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से किया कब्जा, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच कौन?

India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI

HighlightsIndia A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI:India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI:India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI:

India A vs South Africa A, 3rd unofficial ODI: दक्षिण अफ्रीका ए ने तीसरे अनौपचारिक एकदिवसीय मैच में भारत ए की टीम को 73 रन से हराया। हालांकि टीम इंडिया ने पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया। सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम किया। पहले खेलते हुए अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 325 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 252 रन बना सकी और तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है और अफ्रीकी टीम 1-0 से आगे है।

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी ने शतक बनाए और 242 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। फिर नकाबायोमजी पीटर ने चार विकेट को लेकर टीम को जीत दिलाई। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को प्लेयर ऑफ द मैच और रुतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। 

Open in app
टॅग्स :South Africa Cricket TeamTeam Indiaदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडिया