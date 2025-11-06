India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: राहुल 19 और सुदर्शन 17 रन बनाकर लौटे?, सस्ते में निपटे, पहले टेस्ट मैच से पहले झटका

India A vs South Africa A, 2nd Unofficial Test: भारत ए के कप्तान ऋषभ पंत पहले मैच की तरह अपनी फॉर्म और फिटनेस बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतर रहे हैं।

बेंगलुरुः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रहा है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय ए टीम चार दिवसीय मैच खेल रही है। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल और साई सुदर्शन सस्ते में निपट गए। राहुल 40 गेंद में 3 चौके की मदद से 1 रन बनाए और सुदर्शन 52 गेंद में 3 चौके की मदद से 17 रन बनाए। भारत ए के कप्तान ऋषभ पंत पहले मैच की तरह अपनी फॉर्म और फिटनेस बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में पंत को फिर से उप कप्तान बनाया गया है। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव लय हासिल करने उतर रहे हैं।

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पैर के फ्रेक्चर से उबरकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू सीरीज के लिये भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की। पंत को जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ अगली सीरीज नहीं खेल सके थे।

उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए टीम की कप्तानी की और दूसरी पारी में 90 रन बनाये। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम में उन्होंने एन जगदीशन की जगह ली । बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भी कंधे की चोट से उबरकर वापसी की है। उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के जरिये प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की।

भारत में सीरीज जीतने का बड़ा मौका, दक्षिण अफ्रीका के पास अच्छे स्पिनर: बावुमा

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बावजूद भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला आसान नहीं होगी लेकिन उन्होंने कहा कि अपने बेहतरीन स्पिन आक्रमण के दम पर उनकी टीम के पास 25 साल बाद भारत में श्रृंखला जीतने का सुनहरा मौका है।

दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार 1999 . 2000 में दिवंगत हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी में भारत में पहली टेस्ट श्रृंखला जीती थी। दो मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जायेगा । बावुमा ने कहा ,‘‘ दक्षिण अफ्रीका टीम ने लंबे समय से भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है । इस बार हमारे पास सुनहरा मौका है।’’

उन्होंने भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच दूसरे चार दिवसीय मैच से पहले चुनिंदा मीडिया से बातचीत में कहा ,‘‘ विश्व चैम्पियन होने के नाते हमसे काफी अपेक्षायें हैं । भारत में खेलना हमेशा कठिन होता है । भारत के पास बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं ।’’ बावुमा ने कहा ,‘‘ विराट और रोहित ने लंबे समय तक भारत के लिये खेला और भारत को वहां पहुंचाया, जहां टीम आज है।

युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं । यह हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है । जहां तक हमारी बात है तो हम पूरी तैयारी के साथ आये हैं और हमें यहां मिलने वाली चुनौती का अहसास है । हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ।’’ बावुमा की नजरें अच्छे स्पिन आक्रमण के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कमी का फायदा उठाने पर भी लगी हैं ।

न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों को हुई परेशानी उनकी नजरों से बच नहीं सकी है । बावुमा ने कहा ,‘‘ गेंदबाजी हमेशा से हमारी ताकत रही है । हम इस बार बेहतर स्पिन आक्रमण के साथ आये हैं । अगर अतिरिक्त आफ स्पिनर की जरूरत पड़ी तो ट्रिस्टन स्टब्स भी टीम में है । इनके अलावा केशन महाराज, सेनुरान मुथुस्वामी और साइमन हार्मर हैं ही ।’’

शर्मा, चक्रवर्ती आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर

 के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ियों की बुधवार को जारी रैंकिंग में बल्लेबाजों और गेंदबाजों में शीर्ष स्थान कायम रखा है । अभिषेक बल्लेबाजों की रैंकिंग में 925 रेटिंग अंक लेकर शीर्ष पर है जबकि इंग्लैंड के फिल साल्ट और भारत के तिलक वर्मा उनके बाद हैं । भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव आठवें स्थान पर हैं ।

गेंदबाजों में चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं जबकि आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दसवें स्थान पर आ गए हैं । वेस्टइंडीज के अकील हुसैन दूसरे और अफगानिस्तान के राशिद खान तीसरे स्थान पर हैं । भारत का कोई अन्य गेंदबाज शीर्ष दस में नहीं है । हरफनमौलाओं की सूची में भारत के हार्दिक पंड्या चौथे स्थान पर हैं । पाकिस्तान के सईम अयूब शीर्ष पर, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दूसरे और वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस तीसरे स्थान पर हैं । 

