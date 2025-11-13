India A vs South Africa A: दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया, गायकवाड़ ने कूटे शतक, 129 गेंद और 117 रन, कोलकाता टेस्ट से पहले राजकोट में जीत

Highlights India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: रियान पराग 8 रन बनाकर आउट हुए। India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: दूसरा मैच 16 और तीसरा मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। India A vs South Africa A, 1st Unofficial ODI: दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 285 रन बनाए।

राजकोटः गुजरात के राजकोट में टीम इंडिया ने जीत से शुरुआत की। पहले एकदिवसीय वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ए को 4 विकेट से हराया। रुतुराज गायकवाड़ ने कमाल की पारी खेली और 12 चौके की मदद से 129 गेंद में 117 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 285 रन बनाए। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर जीत हासिल की। दूसरा मैच 16 और तीसरा मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। टीम ओपनर अभिषेक शर्मा ने 25 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। रियान पराग 8 रन बनाकर आउट हुए।

कप्तान तिलक वर्मा ने 58 गेंद में 2 चौके की मदद से 39 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन फिर से निराश किए और 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 गेंद में 17 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में खेलने के लिए टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया था।

भारत ए वनडे टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, विपराज निगम, मानव सुतार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह।