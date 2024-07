IND vs ZIM 1st T20I: डेब्यू मैच में रियान पराग के पिता ने बेटे को पहनाई भारतीय कैप, आँख से छलक आए आँसू

Highlights पराग उन तीन क्रिकेटरों ( अभिषेक शर्मा और ध्रुव जुरेल) में शामिल हैं, जिन्होंने शनिवार को भारत के लिए पदार्पण किया वह उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले असम के पहले पुरुष क्रिकेटर बने 22 वर्षीय पराग दास को उनके पिता पराग दास ने भारत की कैप प्रदान की

IND vs ZIM 1st T20I: पिछले हफ़्ते दक्षिण अफ़्रीका को हराकर टी20 विश्व कप जीतने के बाद से भारतीय क्रिकेट में भावनाएँ चरम पर हैं। ज़िम्बाब्वे में एक युवा टीम के साथ इस प्रारूप में उनका नया सफ़र भी इसी तरह से शुरू हुआ। हालाँकि, इस बार भावनाओं के कारण बहुत अलग थे। रियान पराग इसके केंद्र में थे। पराग उन तीन क्रिकेटरों में शामिल हैं, जिन्होंने शनिवार को भारत के लिए पदार्पण किया - अभिषेक शर्मा और ध्रुव जुरेल। पराग के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि वह उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले असम के पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए।

यह अवसर और भी खास हो गया क्योंकि 22 वर्षीय पराग दास को उनके पिता पराग दास ने भारत की कैप प्रदान की। पराग दास को उनके बेटे को भारतीय कैप प्रदान करने का सम्मान देना भारतीय टीम प्रबंधन की ओर से एक प्यारा सा इशारा था। पराग दास खुद एक पेशेवर क्रिकेटर थे, जिन्होंने 43 प्रथम श्रेणी मैचों और 32 लिस्ट ए खेलों में असम का प्रतिनिधित्व किया था।

