IND Vs SL 3rd T20I: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 3-0 से जीती सीरीज, रेणुका सिंह ने गेंद तो शेफाली वर्मा ने बल्ले किया कमाल

IND Vs SL 3rd T20I: तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20I में 8 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। भारत के लिए एक और शानदार जीत रही। तीनों मैच एकतरफा रहे हैं। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में तीन डॉट बॉल से शुरुआत की, लेकिन फिर बड़े शॉट लगाए। स्मृति (1 रन) जल्दी आउट हो गईं और जेमिमा (9 रन) को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शेफाली को कोई नहीं रोक सका।

उन्होंने चौके और छक्के लगाकर श्रीलंकाई टीम पर ज़बरदस्त दबाव डाला। मेहमान टीम ने युवा खिलाड़ियों को मौके दिए, जिनके पास शेफाली के तूफानी खेल का कोई जवाब नहीं था। हरमनप्रीत कौर (नाबाद 18 रन) ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन पूरी तरह से शेफाली का ही जलवा रहा। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने नॉट आउट रहते हुए 42 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्कों के साथ 79 रनों की पारी खेली। इस प्रकार भारतीय महिला टीम द्वारा 113 रनों का लक्ष्य 6.4 ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया गया।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला टीम की यह लगातार चौथी सीरीज़ जीत है। सिर्फ़ एक बार उन्हें श्रीलंका से सीरीज़ में हार मिली थी, जब दोनों टीमों ने 2014 में भारत में पहली सीरीज़ खेली थी। इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और हरफनमौला दीप्ति शर्मा खतरनाक गेंदबाजी से श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सात विकेट पर 112 रन ही बना सकी।

श्रीलंका के लिए इमेशा दुलानी 27 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। उनके अलावा हसिनी परेरा ने 25 रन, कविशा दिलहारी ने 20 रन और कौशिनी नुत्यांगना ने नाबाद 19 रन बनाए। भारत के लिए रेणुका ने चार ओवर में एक मेडन से 21 रन देकर चार जबकि दीप्ति ने अपने स्पिन के जाल से 18 रन देकर तीन विकेट झटके।