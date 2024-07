IND vs SL, 2nd T20I: श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा

Highlights भारत को डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक 8 ओवर में 78 रनों का टारगेट मिला था जिसे टी20 की विश्व चैंपियन टीम ने 6.3 ओवर में अपने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली जबकि रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए

IND vs SL, 2nd T20I: भारत ने रविवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 30 जुलाई को होना है। बारिश से प्रभावित मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक 8 ओवर में 78 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टी20 की विश्व चैंपियन टीम ने 6.3 ओवर में अपने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 12 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया। इसी प्रकार पांड्या ने 9 बॉल खेलते हुए नाबाद 22 रन जोड़े। जबकि पंत 2 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि संजू सैमसन ने शून्य पर आउट हुए। उन्हें गिल की जगह टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में लिया गया था। लेकिन वह इस मौके को भुना पाने में नाकाम रहे। श्रीलंका की तरफ से महीश तीक्ष्णा, वानिंदु हसरंगा और मथीसा पथिराना ने एक-एक सफलता अपने नाम की।

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मैच में रविवार को श्रीलंका को नौ विकेट पर 161 रन पर रोक दिया। श्रीलंका ने आखिरी छह विकेट 31 रन के भीतर गंवाये। जबकि पहले दस ओवर में 80 रन बनाने के बावजूद श्रीलंकाई टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और आखिरी दस ओवर में 81 रन ही बन सके।

India ensure series victory with second win in a row 👊#SLvIND: https://t.co/ruw5VGncoapic.twitter.com/YNmzxFIhI8