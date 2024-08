IND vs SL 2nd ODI LIVE: भारत बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड

Highlights IND vs SL 2nd ODI LIVE: भारत बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे लाइव IND vs SL 2nd ODI Live Streaming: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत-श्रीलंका मैच लाइव India vs Sri Lanka 2nd ODI Highlights: फ्री देखें भारत-श्रीलंका मैच हाइलाइट्स वीडियो

IND vs SL 2nd ODI Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच आज 4 अगस्त 2024 को दूसरा वनडे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है, भारत-श्रीलंका पहला वनडे मैच टाई हो गया था, श्रीलंका के हसरंगा पहले वनडे में अपने अंतिम ओवर के दौरान असहज महसूस कर रहे थे। हसरंगा की जगह जेफरी वांडरसे को टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनके बाहर होने से श्रीलंका का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हो गया है। क्योंकि मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा चोटिल होने के कारण पहले ही बाहर हैं।

More batters having an opportunity to bowl in matches? 😲 #TeamIndia's interim bowling coach Sairaj Bahutule certainly thinks so ✅ #SonySportsNetwork#SLvIND#TeamIndiapic.twitter.com/2v8vrs3asH — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 3, 2024

LIVE

Get Latest Updates

04 Aug, 24 : 02:11 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: लंकाई कप्तान असलंका ने कहा कि पिच पिछले मैच की ही तरह लग रही है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।

04 Aug, 24 : 02:10 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: 🚨 Toss and Team Update 🚨



Sri Lanka elect to bat in the 2nd ODI.



A look at #TeamIndia's Playing XI 👌👌



Follow the Match ▶️ https://t.co/KTwPVvTBCB#SLvINDpic.twitter.com/nEQPhAqP3T — BCCI (@BCCI) August 4, 2024

04 Aug, 24 : 02:09 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: श्रीलंका प्लेइंग 11 2ND ODI. Sri Lanka XI: P. Nissanka, A. Fernando, K. Mendis (w), S. Samarawickrama, C. Asalanka (c), K. Mendis, J. Liyanage, D. Wellalage, A. Dananjaya, A. Fernando, J. Vandersay. https://t.co/KTwPVvU9s9#SLvIND#2ndODI — BCCI (@BCCI) August 4, 2024

04 Aug, 24 : 02:08 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: टीम इंडिया प्लेइंग 11 2ND ODI. India XI: R. Sharma (c), S. Gill, V. Kohli, S. Iyer, K. L. Rahul (w), S. Dube, W. Sundar, A. Patel, K. Yadav, M. Siraj, A. Singh https://t.co/KTwPVvTBCB#SLvIND#2ndODI — BCCI (@BCCI) August 4, 2024

04 Aug, 24 : 02:08 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, यहां देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड 🚨 Toss and Team Update 🚨



Sri Lanka elect to bat in the 2nd ODI.



A look at #TeamIndia's Playing XI 👌👌



Follow the Match ▶️ https://t.co/KTwPVvTBCB#SLvINDpic.twitter.com/nEQPhAqP3T — BCCI (@BCCI) August 4, 2024

04 Aug, 24 : 01:28 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: Textbook cover drives ft. @ShubmanGill 💙



Watch the action from #SLvIND LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork#SLvIND#TeamIndiapic.twitter.com/pdaCh1nhHY — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2024

04 Aug, 24 : 01:28 PM IND vs SL 2nd ODI LIVE: Watching on loop 🔂💙



Watch @ImRo45 in full swing LIVE now on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 3, Sony Sports Ten 4 & Sony Sports Ten 5 📺#SonySportsNetwork#SLvIND#TeamIndia#RohitSharmapic.twitter.com/0v2pwqo1q6 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2024