IND vs SA Test: घरेलू मैच में 140, 1, 56, 125, 44, 6, 132 और नाबाद 127 रन, कोलकाता टेस्ट में जुरेल की वापसी, कोच गंभीर ने रेड्डी को किया बाहर?

कोलकाताः भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार को कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी के बाहर बैठने की संभावना है। टेन डोएशे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमें टीम संयोजन का अच्छा अंदाजा हो गया है। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और पिछले सप्ताह बेंगलुरु में (दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ) दो शतक लगाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस मैच में खेलना तय है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण बात मैच जीतने के लिए रणनीति बनाना है। नितीश के मामले में हमारी स्थिति निश्चित रूप से नहीं बदली है। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था।‘‘ टेन डोएशे ने कहा, ‘‘लेकिन मैं कहूंगा कि इस श्रृंखला के महत्व को देखते हुए और जिन परिस्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए उनकी (नीतीश कुमार रेड्डी) इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना नहीं है।’’

जुरेल को विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट होकर टीम में लौट आए हैं। घरेलू सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक जुरेल के स्कोर का क्रम 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और नाबाद 127 रन रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भी लगाया था और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।