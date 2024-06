IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 फाइनल में भारत की खराब शुरुआत के बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए संजू सैमसन

T20 World Cup 2024 final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बहुप्रतीक्षित टी-20 विश्व कप फाइनल में मुकाबला जारी है, जिसमें टॉस हारने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत शुरुआत की। दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ों केशव महाराज और कैगिसो रबाडा ने अहम खिलाड़ियों रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव को जल्दी आउट करके सबको चौंका दिया। तीनों दोहरे अंक तक पहुँचने में विफल रहे, जिससे भारत की पारी की लय खराब हो गई।

हालांकि भारत ने अपने पुराने बल्लेबाजी क्रम को बरकरार रखा और पूरे टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बावजूद विराट कोहली और शिवम दुबे को मैदान में उतारा। कोहली ने फाइनल से पहले 76 रन बनाए, जबकि शिवम दूबे ने 16 गेंदों में 27 रन जोड़े।

भारत की खराब शुरुआत के बीच, सोशल मीडिया पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के समर्थन में चर्चा हुई, जिन्होंने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस लीग में एक भी मैच नहीं खेला है। प्रशंसकों ने सवाल उठाया कि सैमसन को मौका क्यों नहीं मिला, खासकर जब दुबे बार-बार लड़खड़ा रहे थे।

यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल भी पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठे रहे, लेकिन सैमसन ने सुर्खियाँ बटोरीं। स्पिनरों के खिलाफ़ अपने बड़े शॉट लगाने के हुनर ​​के लिए जाने जाने वाले सैमसन के आईपीएल प्रदर्शन ने उन्हें शामिल करने के लिए तर्कों को हवा दी।

कई प्रशंसकों ने सैमसन के लिए विश्व मंच पर चमकने के अवसर को खोने पर अफसोस जताया, उन्हें डर था कि उनके चयन के बावजूद वह विश्व कप मैच में कभी डेब्यू नहीं कर पाएंगे। 'एक्स' पर एक यूजर ने लिखा, "सोने की तलाश में, हमने हीरा खो दिया।"

पावरप्ले में मिले शुरूआती झटकों से उबरते हुए विराट कोहली और अक्षर पटेल ने भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के फाइनल में सात विकेट पर 176 रन तक पहुंचाया। भारत ने एक समय पांचवें ओवर में तीन विकेट सिर्फ 34 रन पर गंवा दिये थे। इसके बाद अक्षर (31 गेंद में 47 रन) और कोहली (59 गेंद में 76 रन) ने टीम को संकट से निकाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिये 54 गेंद में 72 रन की साझेदारी की।