IND vs SA: ईडन गार्डन्स पिच पर मचे बवाल के बीच सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर एंड कंपनी को ठहराया जिम्मेदार

IND vs SA, 1st Test: पूर्व भारतीय कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर पिछले तीन दिनों से चल रही चर्चा के बाद सीधे तौर पर कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर जैसे लोगों को दोषी ठहराया है।

22 गज की पिच पर असमान टर्न और असमान उछाल मिल रहा था जिससे पहले दिन से ही बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी क्योंकि पहले दो दिनों में 27 विकेट गिर चुके थे। इस लेख के लिखे जाने तक, भारत चौथी और अंतिम पारी में 7 विकेट खो चुका था और उसे जीत के लिए अभी भी 50 रनों से कम की ज़रूरत थी।

बल्लेबाजों के संघर्ष और मैच के तीन दिनों के अंदर समाप्त होने की संभावना के कारण, ईडन गार्डन्स की पिच की हरभजन सिंह और माइकल वॉन जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने कड़ी आलोचना की और इसे "टेस्ट क्रिकेट का मज़ाक" कहा।

दरअसल, दोनों टीमों की तरफ से इस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल रहा, क्योंकि टेस्ट की शुरुआत से ही पिच पर कुछ गहरे धब्बे दिखाई दे रहे थे। तमाम हंगामे के बीच, गांगुली ने बताया कि पिच भारतीय टीम प्रबंधन की इच्छा के अनुसार तैयार की गई थी।

न्यूज़18 बांग्ला से गांगुली के हवाले से कहा गया, "यह पिच वैसी ही है जैसी भारतीय टीम चाहती थी। जब आप चार दिनों तक पिच पर पानी नहीं डालते हैं तो यही होता है। क्यूरेटर सुजान मुखर्जी को दोष नहीं दिया जा सकता।"

दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी में 159 रनों पर आउट होने के बाद, भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 189 से ज़्यादा रन नहीं बना सकी। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 159 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को 124 रनों का लक्ष्य मिला। दरअसल, इस पिच पर किसी बल्लेबाज़ को अर्धशतक बनाने में तीन दिन लग गए, और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ही एकमात्र भाग्यशाली बल्लेबाज़ रहे।

गौरतलब है कि गांगुली ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में कहा था कि पहले टेस्ट के लिए पिच की प्रकृति को लेकर भारतीय टीम प्रबंधन की ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इससे साबित होता है कि जैसे-जैसे टेस्ट मैच नज़दीक आता गया, चीज़ें बदलती गईं। मैच से पहले, गिल और गंभीर ने मैच के पहले और दूसरे दिन पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी के साथ लंबी बातचीत की।

