IND vs SA 3rd T20I: 3 मैच में 12, 5 और 12 रन?, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा-ऐसा नहीं मैं फॉर्म में नहीं हूं, रन नहीं बन रहे?

IND vs SA 3rd T20I: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर आउट करने के बाद 25 गेंद शेष रहते सात विकेट की जीत के साथ श्रृंखला में 2-1 की बढ़त कायम कर ली।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 09:54 IST2025-12-15T09:52:58+5:302025-12-15T09:54:41+5:30

IND vs SA 3rd T20I team 12, 5 and 12 runs in 3 matches Captain Suryakumar Yadav said not that I am not in form, I am not scoring runs | IND vs SA 3rd T20I: 3 मैच में 12, 5 और 12 रन?, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा-ऐसा नहीं मैं फॉर्म में नहीं हूं, रन नहीं बन रहे?

file photo

Highlightsऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, लेकिन रन बनाने में नाकाम रहा हूं।भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम ने पिछले मैच में मिली हार से सबक लेकर अच्छी वापसी की। पिछले मैच के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। हमने आज और कटक में जो किया वह कमाल का था।

IND vs SA 3rd T20I: पिछले काफी समय से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में सात विकेट की जीत के बाद रविवार को कहा कि वह रन नहीं बना पा रहे है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह लय में नहीं है। सूर्यकुमार ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘मैंने नेट में शानदार बल्लेबाजी की है। जब रन बनाने की जरूरत होगी, तब बनेंगे।’’ सूर्यकुमार ने इस श्रृंखला के तीन मैचों में 12, पांच और 12 रन की पारियां खेली है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, लेकिन रन बनाने में नाकाम रहा हूं।’’

भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम ने पिछले मैच में मिली हार से सबक लेकर अच्छी वापसी की। उन्होंने कहा, ‘‘खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। इस तरह से वापसी करना शानदार रहा। पिछले मैच के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। हमने आज और कटक में जो किया वह कमाल का था।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर आउट करने के बाद 25 गेंद शेष रहते सात विकेट की जीत के साथ श्रृंखला में 2-1 की बढ़त कायम कर ली। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘हम जीत का लुत्फ उठायेंगे और कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठकर अगले मैच की योजना के बारे में चर्चा करेंगे।’’

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamSuryakumar Yadavटीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम