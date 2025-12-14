IND Vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत 7 विकेट से जीता, सीरीज में 2-1 से आगे

भारत ने पहले कसकर गेंदबाजी करते हुए 117 रनों पर प्रोटियाज को ढेर किया, फिर बाद में बल्लेबाजी में जौहर दिखाते हुए 15.5 ओवर में अपने 3 विकेट खोकर 118 रन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया।

IND Vs SA 3rd T20I: टीम इंडिया ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20आई मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच भारत ने पहले कसकर गेंदबाजी करते हुए 117 रनों पर प्रोटियाज को ढेर किया, फिर बाद में बल्लेबाजी में जौहर दिखाते हुए 15.5 ओवर में अपने 3 विकेट खोकर 118 रन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी।

दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी के लिए 32 गेंदों में 60 रनों की साझेदारी की। शर्मा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मेहमान टीम के गेंदबाजों पर हावी होकर खेला और 18 गेंदों में 3 चौकों और इतने ही छक्कों के साथ 35 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं गिल ने धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए 28 रन जोड़े। हालांकि उन्होंने इस मैच में उस समय जीवनदान मिला, जब वह शून्य पर थे। दोनों के आउट के होने के बाद तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और 25 रन पर नाबाद रहे। भारतीय कप्तान ने सिर्फ 12 रनों का योगदान दिया। अंत में शिवम दूबे ने छक्के और चौके (10*) से गेम को फिनिश किया। 

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को 20 ओवर में 117 रन पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए सिर्फ कप्तान एडेन मारक्रम (46 गेंद में 61 रन) ही भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर सके। उनके अलावा डोनोवन फरेरा (20) और एनरिक नोर्किया (12) ने ही दहाई के आंकड़े में रन बनाये। 

अर्शदीप ने चार ओवर में 13 रन देकर दो जबकि चक्रवर्ती ने इतने ही ओवर में 11 रन देकर दो सफलता हासिल की। राणा ने 34 रन पर दो जबकि कुलदीप ने दो ओवर में 12 रन पर दो विकेट लिये। हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे भी एक-एक सफलता हासिल की। अर्शदीप ने पहले ओवर में रीजा हेंड्रिक्स (शून्य) तो वहीं राणा ने दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक (एक) को पगबाधा कर एक रन पर दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती दो झटके दिये। 

