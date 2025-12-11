IND vs SA, 2nd T20I: टीम इंडिया में कोई चेंज नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने किए ये 3 बदलाव, टॉस जीतकर भारत पहले करेगी गेंदबाजी

December 11, 2025

IND vs SA, 2nd T20I: No change in Team India, South Africa made these 3 changes, India will bowl first after winning the toss. | IND vs SA, 2nd T20I: टीम इंडिया में कोई चेंज नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने किए ये 3 बदलाव, टॉस जीतकर भारत पहले करेगी गेंदबाजी

IND vs SA, 2nd T20I: टीम इंडिया में कोई चेंज नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने किए ये 3 बदलाव, टॉस जीतकर भारत पहले करेगी गेंदबाजी

IND vs SA, 2nd T20I: गुरुवार को मुलनपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20आई मुराबले में इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। मेन इन ब्लू टीम कटक में सीरीज के पहले मैच में 101 रन से जीत के बाद इस मैच में उतरी है। सूर्यकुमार यादव ने इस मैच के लिए उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ रहने का फैसला किया। इस बीच, साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए हैं, जिसमें केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे और बार्टमैन शामिल हैं।

यह मुलनपुर में पहला मेन्स इंटरनेशनल मैच है। न्यू चंडीगढ़ के इस स्टेडियम में पिछले कुछ सीजन में IPL मैच हुए हैं, लेकिन अब इंडियन टीम भी यहां आएगी। यहां के सभी टिकट बिक चुके हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे हो जाए।

दोनों देशों की प्लेइंग XI

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamT20टीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटी20