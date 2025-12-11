IND Vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में भारत की हार, साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर की

क्विंटन डी कॉक ने शानदार 90 रन बनाए और प्रोटियाज़ को पहले बैटिंग करते हुए 213 रन का मुश्किल स्कोर बनाने में मदद की। जवाब में, इंडिया कभी चल नहीं पाया और 162 रन पर आउट हो गया।

By रुस्तम राणा | Updated: December 11, 2025 23:31 IST2025-12-11T23:31:05+5:302025-12-11T23:31:05+5:30

IND Vs SA 2nd T20I India Crumble In Mullanpur After De Kock Show, Proteas Level Series 1-1 With 51-Run Win | IND Vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में भारत की हार, साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर की

IND Vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में भारत की हार, साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीत के साथ सीरीज 1-1 से बराबर की

IND Vs SA 2nd T20I: साउथ अफ्रीका ने कटक में मिली निराशाजनक हार से उबरकर न्यू चंडीगढ़ में सीरीज़ बराबर कर ली। क्विंटन डी कॉक ने शानदार 90 रन बनाए और प्रोटियाज़ को पहले बैटिंग करते हुए 213 रन का मुश्किल स्कोर बनाने में मदद की। जवाब में, इंडिया कभी चल नहीं पाया और 162 रन पर आउट हो गया। तिलक वर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई, जबकि ओटनील बार्टमैन ने चार विकेट लिए।

214 रन का पीछा करते हुए, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। शुभमन गिल गोल्डन डक पर आउट हो गए, जबकि अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने इंडियन इनिंग्स को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी रेट का प्रेशर उन पर हावी हो गया।

तिलक को छोड़कर, कोई भी इंडियन बैटर सेटल नहीं लग रहा था क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उन्हें कटर से रोके रखा। बार्टमैन ने आखिर में टेल को खत्म करके प्रोटियाज़ को 51 रन से जीत दिलाई। इससे पहले, डी कॉक ने अपने शानदार स्ट्रोकप्ले से दर्शकों का मनोरंजन किया।

जब डी कॉक पूरे फॉर्म में होते हैं, तो वे खेल के सबसे आकर्षक बैट्समैन में से एक होते हैं और उन्होंने असली पिच पर अपनी खास स्किल्स दिखाईं। वह ज़्यादातर बीच के ओवरों में छक्के मार रहे थे और उनके सात मैक्सिमम में से ज़्यादातर डीप स्क्वायर लेग एरिया में आए।

डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में अपना वनडे रिटायरमेंट बदला था और पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद अपने T20 फ्यूचर को लेकर पक्का नहीं थे, एक नए मकसद के साथ वापस आए हैं और अपने गेम में टॉप पर हैं।

मिनी ऑक्शन से ठीक एक हफ़्ते पहले इस तरह की इनिंग्स से फ्रेंचाइजी के बीच भी चर्चा होगी, जो इस मल्टी-स्किल्ड क्रिकेटर के लिए बोली लगाने की होड़ में शामिल हो सकते हैं।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamQuinton de Kockटीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमक्विंटन डी कॉक