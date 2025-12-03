IND vs SA: रुतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपना पहला वनडे शतक, भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी सबसे तेज सेंचुरी

गायकवाड़ के नाम अब भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है, जो सिर्फ यूसुफ पठान से पीछे है, जिन्होंने 2011 में सेंचुरियन में 68 बॉल में शतक बनाया था।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 16:29 IST2025-12-03T16:22:19+5:302025-12-03T16:29:53+5:30

IND vs SA 2nd ODI: भारतीय बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया है। उन्होंने यह शतक 77 गेंदों में पूरा किया। गायकवाड़ के नाम अब भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है, जो सिर्फ यूसुफ पठान से पीछे है, जिन्होंने 2011 में सेंचुरियन में 68 बॉल में शतक बनाया था।

इससे पहले मध्य क्रम के बल्लेबाज ने अपनी फिफ्टी तक पहुंचने में 52 गेंदें लगीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने गियर बदला और 77 गेंदों में यह लैंडमार्क हासिल किया। यह एक शानदार पारी थी। कोहली ने उन्हें गले लगाया। हेलमेट उतारा और भीड़ का अभिवादन करने के लिए अपना बल्ला उठाया। बॉश की यह एक छोटी गेंद थी और गायकवाड़ ने इसे मिड-ऑन के बाहर खींच लिया। गेंद में इतनी ताकत थी कि वह फेंस तक पहुंच गई।

गायकवाड़ तब बैटिंग करने आए जब इंडिया मुश्किल में थी। मेन इन ब्लू ने पावरप्ले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के विकेट खो दिए और CSK के कप्तान विराट कोहली के साथ क्रीज़ पर आ गए। शुरुआत में कुछ नर्वस डिलीवरी के बाद, गायकवाड़ रिदम में आ गए।

उन्होंने अच्छे से स्ट्राइक रोटेट की और तेज़ी से दौड़े, साथ ही रेगुलर इंटरवल पर बाउंड्री भी लगाई। 28 साल के इस खिलाड़ी ने पक्का किया कि वह विराट पर ज़्यादा प्रेशर न डालें और पहले ODI में मिले मौके की भरपाई की।

उनकी पारी की सबसे खास बात फील्ड में अपनी चाल चलने की उनकी काबिलियत थी। रुतुराज ने पक्का किया कि उन्हें गैप मिलें और स्वीप और फ्लिक का अच्छा असर हुआ। केशव महाराज को अच्छे से संभाला गया, क्योंकि CSK के स्टार ने हाफ-सेंचुरी पूरी करने के बाद तेज़ी पकड़ी। गायकवाड़ ने रायपुर में पारी बनाने का मास्टरक्लास करते हुए सिर्फ़ 25 गेंदों में 50 से 100 रन बनाए।

टॅग्स :Ruturaj GaikwadTeam IndiaSouth Africa Cricket TeamODIऋतुराज गायकवाड़टीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमवनडे