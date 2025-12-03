IND vs SA, 2nd ODI: मारक्रम के शतक और डेवाल्ड ब्रेविस की तेज तर्रार पारी से दक्षिण अफ्रीका जीता, सीरीज 1-1 बराबर की

दक्षिण अफ्रीका ने मारक्रम के शतक, मैथ्यू और डेवाल्ड की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 359 रनों के लक्ष्य को 4 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 22:24 IST2025-12-03T22:13:37+5:302025-12-03T22:24:44+5:30

IND vs SA, 2nd ODI: दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की। रायपुर में हुए बड़े स्कोरिंग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने मारक्रम के शतक, मैथ्यू और डेवाल्ड की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 359 रनों के लक्ष्य को 4 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज एडन मार्क्रम ने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही प्रोटीयाज को 98 गेंदों में 10 चौके और 4 छ्क्कों की मदद से 110 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान की।

कप्तान टेम्बा वावुमा (46 रन) ने उनका अच्छा साथ दिया। लेकिन मैथ्यू की 64 गेंदों में आई 68 रनों की पारी और डेवाल्ड व्रेविस की 34 गेंदों में 54 रनों की इनिंग ने मेहमान टीम की जीत को लगभग-लगभग सुनिश्चित किया। इन्होंने भारतीय गेंदबाजों को वापसी करने का मौका ही नही दिया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो-दो विकेट लिए। वहीं हर्षित राणा और कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली। 

टॅग्स :South Africa Cricket TeamTeam IndiaODIदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटीम इंडियावनडे