IND vs SA, 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय धरती पर पहली जीत दर्ज की, दूसरी पारी में भारत 93 रन पर हुई ढेर

IND vs SA, 1st Test: दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ 30 रनों से पहला टेस्ट जीत लिया है। मेहमान टीम ने 124 रनों का बचाव करते हुए भारत को दूसरी पारी में 93/9 पर समेट दिया और 15 साल बाद भारतीय धरती पर भारत पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ, प्रोटियाज़ ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा।
खेल के पहले दिन पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी मेहमान टीम ने 159 रनों पर ढेर होने के बाद शानदार वापसी की। कल उनके गेंदबाज़ों ने, खासकर हार्मर ने, कमाल का प्रदर्शन किया और भारत सिर्फ़ 30 रनों की मामूली बढ़त ही हासिल कर सका। दूसरे दिन स्टंप्स तक दक्षिण अफ़्रीका का स्कोर 93/7 था और मेज़बान टीम आज सुबह निश्चित रूप से जीत की प्रबल दावेदार थी।
कप्तान टेम्बा बावुमा ने इस मुश्किल पिच पर भारतीय स्पिनरों के ख़िलाफ़ शानदार बल्लेबाज़ी की और इस टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज़ बने। उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ़्रीका ने कल के स्कोर में 60 रन और जोड़ लिए और भारत को 120 रनों से ज़्यादा का लक्ष्य दिया, जो हमेशा से ही मुश्किल रहा था।
दूसरी पारी में जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने सिर्फ़ दो रन बनाते ही सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के विकेट गंवा दिए।
वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने क्रमशः 31 और 26 रनों की पारी खेली, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि दोनों को दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। घरेलू टीम को कप्तान शुभमन गिल की कमी खली, जो दूसरे दिन गर्दन में ऐंठन के कारण बाकी टेस्ट से बाहर हो गए।
दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ों में साइमन हार्मर ने चार विकेट लिए, जबकि मार्को जेनसन और केशव महाराज ने दो-दो विकेट लिए। गौरतलब है कि कप्तान के तौर पर बावुमा की 11 मैचों में यह 10वीं टेस्ट जीत थी।