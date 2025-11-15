IND vs SA 1st Test Day 2 Score: 3 गेंद, 1 चौका और 4 रन पर रिटायर कप्तान गिल, आखिर कारण

Highlights IND vs SA 1st Test Day 2 Score Live: शॉट लगाने के तुरंत बाद वे असहज दिखे। IND vs SA 1st Test Day 2 Score Live: गेंद डाली और पहला चौका भी लगाया। IND vs SA 1st Test Day 2 Score Live: साइमन हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट किया।

कोलकाताः कोलकाता में दूसरे दिन के खेल के सुबह के सत्र में भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में मोच आने के कारण चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे, जब साइमन हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट किया। दाएँ हाथ के स्पिनर ने चौथे नंबर के बल्लेबाज़ को राउंड द स्टंप्स से गेंदबाजी जारी रखी, जिन्होंने पहली गेंद पर डिफेंस किया और फिर अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाया। उन्होंने अच्छी गेंद डाली और उस पर अपना पहला चौका भी लगाया, लेकिन शॉट लगाने के तुरंत बाद वे असहज दिखे।

टेस्ट मैचों में 4000 रन और 300 विकेट का डबल-

इयान बॉथम (5200 रन, 383 विकेट)

कपिल देव (5248 रन, 434 विकेट)

डेनियल विटोरी (4531 रन, 362 विकेट)

रवींद्र जडेजा (4000* रन, 338 विकेट)

जडेजा द्वारा 87 टेस्ट मैचों में यह उपलब्धि हासिल करना, बॉथम के 72 विकेट के बाद, इन चारों में दूसरा सबसे तेज़ है।

फ़िज़ियो गिल को देखने आए, जिन्होंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ रखा था और अपना सिर स्वतंत्र रूप से नहीं हिला पा रहे थे। एक त्वरित जाँच के बाद, गिल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, और उनकी जगह ऋषभ पंत मैदान पर आए।

The art: 𝐁𝐨𝐰𝐥𝐞𝐝 & 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 \|/



The artists - 𝐉𝐚𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐁𝐮𝐦𝐫𝐚𝐡 & 𝐌𝐨𝐡𝐝. 𝐒𝐢𝐫𝐚𝐣



The joy, beauty and sweet feeling of the ball hitting timber 💥👌



Watch 🔽 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @Jaspritbumrah93 | @mdsirajofficial… — BCCI (@BCCI) November 15, 2025