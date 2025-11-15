IND vs SA 1st Test Day 2 Score: 2000 रन और 250 विकेट, ब्रॉड के दुनिया के दूसरे खिलाड़ी जडेजा

November 15, 2025

कोलकाताःटीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कारनामा कर दिया। जडेजा इंग्लैंड में स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक देश में 2000+ रन और 250+ विकेट का डबल हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन भारत को 62.2 ओवर में 189 रन पर आउट करके उसे केवल 30 रन की मामूली बढ़त ही हासिल करने दी। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने चाय के विश्राम के समय अपनी चौथी गेंद पर रयान रिकेल्टन (11) को आउट कर दिया।

 दक्षिण अफ्रीका की टीम संघर्ष कर रही है और 6 विकेट पर 76 रन अभी तक बना सकी है। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने अपनी क्लासिकल ऑफ स्पिन का शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए। सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल ने सुबह टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए

IND vs SA 1st Test Day 2 Score Live: भारत में 250+ टेस्ट विकेट-

383 आर अश्विन

350 अनिल कुंबले

265 हरभजन सिंह

250 रवींद्र जडेजा *।

   
