IND Vs SA 1st T20I: कटक में पहले टी20 मैच की टिकट को लेकर मची अफ़रा-तफ़री, टिकट पाने के लिए सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे फैंस, कतारें भी तोड़ीं

IND Vs SA 1st T20I: बाराबती स्टेडियम के बाहर अफ़रा-तफ़री मची हुई है क्योंकि फ़ैन्स शहर में होने वाले इंडिया बनाम साउथ अफ़्रीका t20I के टिकट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। बाराबती स्टेडियम 9 दिसंबर को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 5 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच होस्ट करेगा। भारत के ऐतिहासिक जगहों में से एक पर क्रिकेट की वापसी के साथ इस खेल का क्रेज़ अपने चरम पर है।
ओडिशा टीवी के मुताबिक, ठंड के मौसम के बावजूद फ़ैन्स सुबह 4 बजे से ही स्टेडियम के बाहर लाइन में लगे थे। शुक्रवार को काउंटर पर सुबह 9 बजे टिकट बिकने शुरू हुए, और फ़ैन्स लाइन में लगने के लिए दौड़ पड़े। कुछ तो लाइन में आगे निकलने के लिए गैप से निकलने की कोशिश में एक-दूसरे से टकरा भी गए।
कटक अपनी क्रिकेट की दीवानी भीड़ के लिए जाना जाता है, इस साल की शुरुआत में यहां खेले गए इंडिया बनाम इंग्लैंड ODI में भी लंबी लाइनें और टिकट की दिक्कतें आम बात थीं। ओडिशा टीवी के मुताबिक, अधिकारियों ने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लंबी लाइनों का प्लान बनाया है। हालांकि, वीडियो से पता चलता है कि फैंस के क्रेज के बीच किसके प्लान धरे के धरे रह गए।
यह चिंता की बात है क्योंकि बेंगलुरु की घटना अभी भी इंडियन क्रिकेट में ताज़ा है। RCB की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली गई थी। बेंगलुरु ने तब से अभी तक कोई मैच होस्ट नहीं किया है।
विजाग के उलट, कटक ने स्टेज्ड टिकट चुने, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बिक्री होती है। ऑनलाइन बिक्री सिर्फ़ 30 मिनट तक चलती है। टिकटों की डिमांड ज़्यादा है, और ब्लैक मार्केटिंग भी ज़ोरों पर है।
सोशल मीडिया पर चल रही कथित तस्वीरों से पता चलता है कि ₹700 की गैलरी टिकटें अनऑफिशियली Rs 6,000 तक में बेची जा रही हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ₹1,100 की कीमत वाले कॉम्प्लिमेंट्री टिकट भी कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसी तरह ज़्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं।
भारत की 5 मैचों की T20I सीरीज़ 9 दिसंबर को कटक से शुरू होगी। इसके बाद यह सीरीज़ मुल्लांपुर, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में खेली जाएगी।