IND vs SA 1st T20I: टीम इंडिया का टी20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक की हार का सिलसिला खत्म करना है लक्ष्य

गौतम गंभीर की कप्तानी में भारत ने अभी तक कोई T20I सीरीज़ नहीं हारी है। इस बीच, साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ हारने के बाद वापसी करना चाहेगा।

By रुस्तम राणा | Updated: December 8, 2025 22:32 IST2025-12-08T22:32:43+5:302025-12-08T22:32:57+5:30

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारत अपना ज़बरदस्त T20 रिकॉर्ड जारी रखेगा। T20 वर्ल्ड कप से सिर्फ़ 10 गेम पहले, 5 मैचों की T20I सीरीज़ भारत की तैयारियों के लिए एक अहम हिस्सा बन जाती है। गौतम गंभीर की कप्तानी में भारत ने अभी तक कोई T20I सीरीज़ नहीं हारी है। इस बीच, साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़ हारने के बाद वापसी करना चाहेगा।

शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी मेन इन ब्लू के लिए एक बड़ा बूस्ट होगी। गिल सीधे अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग स्लॉट में आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, जिससे इंडिया XI में बहुत ज़रूरी फिनिशिंग स्किल आएगी।

भारत ने कटक में 3 T20I गेम खेले हैं, जिनमें से दो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही थे। भारत वे दोनों मैच हार गया, जिससे सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

बाराबती स्टेडियम पिच रिपोर्ट

बाराबती स्टेडियम लाल मिट्टी की पिच है, जिसका मतलब है कि कटक में खूब रन बनेंगे। हालांकि पारंपरिक रूप से यह इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा स्कोर करने वाला विकेट नहीं रहा है, लेकिन सतह और ओस के साथ हालात आसान होने चाहिए। इस मैदान पर साल की शुरुआत में एक ODI मैच खेला गया था, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार सेंचुरी लगाकर 300+ रन का टारगेट आसानी से पूरा किया था।

कटक वेदर रिपोर्ट

एक्यूवेदर का अनुमान है कि IND vs SA 1st t20I के दौरान बादल छाए रहने की 96% संभावना है, लेकिन बारिश की कोई रुकावट की उम्मीद नहीं है। हालांकि, भारत में सर्दियां ज़ोरों पर होने की वजह से तापमान कम रहने की उम्मीद है। ओस और बहुत ज़्यादा धुंध की उम्मीद है, जिससे तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

संभावित प्लेइंग XI

इंडिया प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीका प्लेइंग XI: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे

IND vs SA T20I सीरीज़: लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट डिटेल्स

स्टार स्पोर्ट्स भारत के सभी घरेलू मैचों का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बना हुआ है। IND vs SA T20I सीरीज़ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। फैंस JioHotstar पर ऑनलाइन एक्शन देख सकते हैं।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला T20I 9 दिसंबर 2025 को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 PM IST पर शुरू होगा। टॉस शाम 7:00 PM IST पर होगा।

