IND vs SA, 1st T20I: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, प्लेइंग XI पर डालें नज़र

मंगलवार को भारत बनाम दक्षिण vs SA के पहले t20I में एडेन मार्करम ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया।

By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2025 18:55 IST2025-12-09T18:49:34+5:302025-12-09T18:55:14+5:30

IND vs SA, 1st T20I South Africa have won the toss and have opted to field | IND vs SA, 1st T20I: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, प्लेइंग XI पर डालें नज़र

IND vs SA, 1st T20I: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, प्लेइंग XI पर डालें नज़र

IND vs SA, 1st T20I: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले टी20आई मैच में क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। कटक के बारामती स्टेडियम में भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। चोट के कारण बाहर रहने के बाद शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या प्लेइंग XI में वापस आ गए हैं। वनडे सीरीज़ में अपने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद, कुलदीप यादव को पहले T20I से बाहर कर दिया गया है। भारत ने कटक में साउथ अफ्रीका के साथ दो बार खेला है, लेकिन दोनों मैच हार गया है। टॉस सूर्यकुमार यादव के लिए एक अहम झटका है, क्योंकि खेल के आगे बढ़ने पर ओस एक बड़ा फैक्टर होगी।

कुलदीप यादव का न होना गंभीर और सूर्यकुमार यादव का एक बड़ा फैसला है। कुलदीप ने कुछ दिन पहले भारत के वनडे सीरीज़ के निर्णायक मैच में 4 विकेट लिए थे। हालांकि, भारत ने अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका के लिए, डेविड मिलर के साथ एनरिक नोर्त्जे चोट से उबरकर लौटे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स वनडे में नहीं खेले थे, लेकिन T20I के लिए वापस आए हैं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हैं

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे

इंडिया (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

IND vs SA T20I सीरीज़: लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट डिटेल्स

स्टार स्पोर्ट्स भारत के सभी घरेलू मैचों का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बना हुआ है। यह टी20 सीरीज़ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध है। फैंस जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर ऑनलाइन एक्शन देख सकते हैं। पहला T20I मैच मंगलवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है। 

Open in app
टॅग्स :Team IndiaSouth Africa Cricket TeamT20टीम इंडियादक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटी20