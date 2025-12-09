IND vs SA, 1st T20I: भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 74 रन पर समेटा, 101 से जीत हासिल की, 1-0 से बढ़त

Highlights पांड्या की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने बनाए थे 20 ओवर में 175/6 रन टीम इंडिया ने प्रोटियाज को 12.3 ओवर में ही 74 रनों के स्कोर पर ढेर किया अर्शदीप, बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो सफलताएं हासिल की

IND vs SA, 1st T20I: टीम इंडिया ने मंगलवार को कटक के बारामती स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 74 रन पर समेटा दिया और 5 मैचों की इस टी20 श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद भारत पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा, जिसने पांड्या (59 रन, 28 गेंदें, 6 चौका, 4 छक्के) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 175 रन बोर्ड पर लगाए और मेहमान टीम के लिए 176 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन भारत ने अपनी जबरदस्त की गेंदबाजी की बदौलत प्रोटियाज को 12.3 ओवर में ही 74 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया।

भारत के सभी 6 गेंदबाजों ने विकेट चटकाए। अर्शदीप ने विकेट लेने की शुरुआत की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के साथ दो-दो सफलताएं हासिल की। जबकि पांड्या और शिवम दूबे को एक-एक विकेट मिला। प्रोटियाज़ की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। मेहमान टीम एक के बाद एक अपना विकेट खोती रही।

भारत ने 5 मैचों की T20I सीरीज़ की ज़बरदस्त शुरुआत की है। शुरुआती घबराहट से भारत की पारी पटरी से उतरने का खतरा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आकर मुश्किल पिच पर शानदार पारी खेलकर कहानी बदल दी। जब दूसरे खिलाड़ी टाइमिंग के लिए जूझ रहे थे, तब उनकी पारी ने भारत को एक मामूली स्कोर से आगे बढ़ा दिया। और जैसे ही गेंदबाज़ आए, खेल पूरी तरह से पलट गया।

साउथ अफ्रीका का टॉप-ऑर्डर लड़खड़ा गया, स्कोरबोर्ड के 50 तक पहुँचने से पहले ही डी कॉक, स्टब्स, मार्करम और मिलर आउट हो गए। ब्रेविस ने अकेले दम पर मुकाबला किया, विकेट गिरने के बावजूद एक छोर संभाले रखा, लेकिन ज़रूरी रेट तेज़ी से बढ़ने के कारण, साउथ अफ्रीका पूरे समय पीछे रहा और आखिरकार 74 रन पर आउट हो गया। दोनों गेंदबाज़ों ने हालात का अच्छा फ़ायदा उठाया, रेगुलर इंटरवल पर विकेट लिए, लेकिन यह हार्दिक पांड्या की पारी थी जिसने असल में नतीजा तय किया। अब सीरीज का अगला मुकाबला चंडीगढ़ में 11 दिसंबर को खेला जाएगा।