IND vs PAK, T20 World Cup 2024: ये 2 खिलाड़ी पाकिस्तान को अकेले कूट देंगे, आलम ने कहा- बाबर रणनीति बनाकर काम करें...

IND vs PAK, T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के ऑलराउंडर फवाद आलम ने कहा कि बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम को अगर रविवार को होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच में भारत को हराकर टी20विश्व कप में अपना अभियान पटरी पर लाना है तो उसे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ियों पर लगाम लगानी होगी। भारत ने जहां आयरलैंड के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की वहीं पाकिस्तान को मेजबान अमेरिका से सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा।

आलम में कहा,‘‘विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह अपने अपार अनुभव और कौशल के कारण भारत की तरफ से मैच में अपनी छाप छोड़ेंगे। वे बड़ी आसानी से पाकिस्तान से मैच छीन सकते हैं।’’ उन्होंने कहा,‘‘एक टीम के रूप में भारत बेहद संतुलित है और उनसे पार पाना वास्तव में बेहद मुश्किल होगा।’’

पाकिस्तान की तरफ से 19 टेस्ट, 34 वन डे और 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले आलम ने कहा कि मोहम्मद आमिर को भारत के खिलाफ मैच विजेता प्रदर्शन करना होगा जैसा कि उन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किया था। आलम ने कहा,‘‘मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर को खुद पर विश्वास करके मैच विजेता प्रदर्शन करना होगा।

इसके अलावा कप्तान बाबर की भूमिका अहम रहेगी जिनका भारत के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है।’’ आमिर अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे लेकिन आलम ने कहा कि उन्हें चुका हुआ मानना जोखिम भरा होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘उस सुपर ओवर के आधार पर आप आमिर को दोष नहीं दे सकते। वह अब वैसा गेंदबाज नहीं रहा जैसे चार साल पहले हुआ करता था। वह विभिन्न लीग में खेल रहा है और अभी पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी गेंदबाज है ।’’