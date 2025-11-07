Ind vs Pak Hong Kong Sixes 2025: क्या दिनेश कार्तिक ने भारत की जीत के बाद अब्बास अफरीदी से मिलाया हाथ?

DLS नियम के अनुसार, भारत 2 रन आगे था और उसने जीत हासिल करके अपने खाते में अहम पॉइंट्स जोड़ लिए। भारत शनिवार को मोंग कोक में अपने आखिरी ग्रुप मैच में कुवैत से खेलेगा।

By रुस्तम राणा | Updated: November 7, 2025 19:13 IST2025-11-07T19:04:58+5:302025-11-07T19:13:38+5:30

Ind vs Pak Hong Kong Sixes 2025: Did Dinesh Karthik Shake Hands With Abbas Afridi After India's Win? | Ind vs Pak Hong Kong Sixes 2025: क्या दिनेश कार्तिक ने भारत की जीत के बाद अब्बास अफरीदी से मिलाया हाथ?

Ind vs Pak Hong Kong Sixes 2025: क्या दिनेश कार्तिक ने भारत की जीत के बाद अब्बास अफरीदी से मिलाया हाथ?

Ind vs Pak Hong Kong Sixes 2025:टीम इंडिया ने शुक्रवार को पाकिस्तान को एक बार फिर हराकर अपने हॉन्ग कॉन्ग सिक्सर्स कैंपेन की शुरुआत की। बारिश से छोटे हुए मैच में, दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम ने DLS मेथड से दो रन से जीत हासिल की। ​​

यह एक और भारत बनाम पाकिस्तान मैच था जिसमें दोनों देशों के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए तनाव काफी ज़्यादा था। छह ओवर के मैच में, भारत ने 86 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान का पीछा बारिश के कारण तीसरे ओवर के बाद रोक दिया गया। नतीजतन, ब्लू टीम ने मोंग कोक में जीत हासिल की।

क्या दिनेश कार्तिक ने अब्बास अफरीदी से हाथ मिलाया?

एशिया कप 2025 से ही भारत और पाकिस्तान की टीमें विवादों में घिरी हुई हैं। दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने आईं, जिसमें सूर्यकुमार यादव और भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पाकिस्तानी साथियों से दुआ-सलाम नहीं किया। भारत महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी वर्ल्ड कप के दौरान इसी परंपरा को निभाया। अब, खबरों के मुताबिक, दिनेश कार्तिक ने भी IND vs PAK हॉन्ग कॉन्ग सिक्सर्स मैच के दौरान ऐसा ही किया है।

भारत ने पाकिस्तान को फिर हराया

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। रॉबिन उथप्पा ने शानदार छोटी पारी खेलकर भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया। चिप्ली ने भी अच्छा साथ दिया और 13 गेंदों में 24 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने पारी को फिनिशिंग टच देते हुए सिर्फ छह गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत ने अपने 6 ओवर में 86/4 रन बनाए।

जवाब में, पाकिस्तान ने भी अच्छी शुरुआत की, जिसमें अभिमन्यु मिथुन ने अपने पहले ओवर में 18 रन दिए। भारत ने स्टुअर्ट बिन्नी के साथ वापसी की, जिन्होंने माज़ सदाकत को आउट किया। बिन्नी ने अपने ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, जो आखिर में बहुत अहम साबित हुए। अब्दुल समद ने शाहबाज़ नदीम के ओवर में 16 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान 3 ओवर में 41/1 के अच्छे स्कोर पर पहुंच गया।

हालांकि, बारिश आ गई और मैच आगे नहीं खेला जा सका। DLS नियम के अनुसार, भारत 2 रन आगे था और उसने जीत हासिल करके अपने खाते में अहम पॉइंट्स जोड़ लिए। भारत शनिवार को मोंग कोक में अपने आखिरी ग्रुप मैच में कुवैत से खेलेगा।

Open in app
टॅग्स :Team IndiaPakistan Cricket Teamटीम इंडियापाकिस्तान क्रिकेट टीम