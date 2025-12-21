U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने रचा इतिहास, यह बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

IND vs PAK, ACC U19 Asia Cup Final: पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने U19 एशिया कप फाइनल में तूफानी शतक लगाकर भारत को मुश्किल में डाल दिया। मिन्हास, जिनका टूर्नामेंट शानदार रहा है और जो 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज़ हैं, ने भारतीय गेंदबाज़ी पर हमला किया और ब्लू जर्सी वाली टीम को हैरान कर दिया। मिन्हास का शतक 71 गेंदों में आया, जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल थे। मिन्हास की इस शानदार पारी ने पाकिस्तान को फाइनल में मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया है। मिन्हास 113 गेंदों में 172 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 17 चौके और नौ छक्के शामिल थे। यह U19 एशिया कप फाइनल में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। उन्होंने सामी असलम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 के फाइनल में भारत के खिलाफ 134 रन बनाए थे।

समीर मिन्हास ने इतिहास रचा

समीर मिन्हास के शानदार शतक ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराने में मदद की। मिन्हास अब दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने U19 एशिया कप के एक ही एडिशन में 150 से ज़्यादा की औसत से 450 से ज़्यादा रन बनाए हैं। मिन्हास U19 एशिया कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सामी असलम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 के एडिशन में 461 रन बनाए थे।

लापरवाह भारत को कीमत चुकानी पड़ी

मिन्हास के साथ-साथ उस्मान खान के 35 रन और अहमद हुसैन के नाबाद 45 रनों ने भारत की उम्मीदों को झटका दिया। लेकिन अपनी खराब हालत के लिए भारत खुद ज़िम्मेदार है। भारत की तरफ से कई मिसफील्ड और कैच छोड़े गए और टीम को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब मिन्हास आउट हुए, तब तक पाकिस्तान 43 ओवर में 302 रन बना चुका था और 350 से ज़्यादा का स्कोर बनाने के लिए तैयार था, जिसे चेज़ करना भारत के लिए आसान नहीं होगा।